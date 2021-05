Die EU-Regelung zur Sozialversicherung ist für die Gewerkschaft untragbar: „Luxemburg lässt die Fahrer im Stich“.

LCGB protestiert für Absicherung der Berufskraftfahrer

(MeM) - „Wir fühlen uns mehr als ein Jahrhundert in der Geschichte zurückversetzt, als mit den Gesetzen vom 31. Juli 1901 sukzessive eine obligatorische Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung für Arbeiter sowie für Privatangestellte eingeführt wurde“, erklärt der LCGB. Offensichtlich seien die Fahrer heute wieder in der gleichen Situation wie vor mehr als 120 Jahren. Das sei „unerträglich“.

Jahrelang hätten die Fahrer, die nicht in Luxemburg wohnen, ihre Beiträge gezahlt, und jetzt würden Sie von dem Land, in dem Sie arbeiten, einfach aus der Sozialversicherung gestrichen. „Die unüberlegte Anwendung der europäischen Bestimmungen durch das Centre Commun de la Sécurité Sociale hat die Fahrer in eine unhaltbare Lage gebracht.“ Während der LCGB seit Monaten als Lösung des Problems die Abstimmung mit den Nachbarländern fordere, stelle sich der Minister weiterhin taub.

Hintergund ist die EU-Regelung zur Sozialversicherung im Transportsektor. Lkw- und Busfahrer sind nicht mehr im Beschäftigungsland – in diesem Fall in Luxemburg - sozialversichert, wenn sie mehr als ein Viertel ihrer Arbeitszeit im Ausland ableisten. Dann müssen die Fahrer Sozialversicherungsbeiträge im Wohnsitzland zahlen. Damit entfällt für die Arbeitnehmer ein wichtiges Argument für eine Beschäftigung in Luxemburg. 66 Prozent der 7.300 Güterkraftfahrer in Luxemburg kommen aus den drei Nachbarländern sowie 23,4 Prozent der 3.750 Busfahrer. Der Handelsverband CLC sprach bereits im Namen der beiden Mitgliedsverbände Groupement des Entrepreneurs de Transports und Fédération des Exploitants d’Autobus et d’Autocars von einem „desaströsen“ Umgang mit der EU-Direktive, da es wegen der geringen Größe des Landes unvermeidlich sei, dass die Fahrer einen Großteil ihrer Arbeit in ihrem Wohnland verrichten müsse. Der zuständige Minister Romain Schneider habe es jahrelang versäumt habe, mit den Nachbarländern bilaterale Abkommen zur Umgehung der EU-Verordnung abzuschließen, obwohl das laut Artikels 16 der Brüsseler Verordnung ausdrücklich möglich war. Die EU-Richtlinie 883/2004 war vor 17 Jahren verabschiedet worden. Für Beschäftigte, die 1. Mai 2010 eingestellt wurden, galt eine Ausnahmeregelung, die zum 1. Mai 2020 auslief. Für die Unternehmen bedeutet die Regelung, sie lassen ihre Fahrer möglichst wenig in ihrem Wohnland arbeiten: deutschsprachige Fahrer werden nach Belgien und Frankreich geschickt, französischsprachige nach Deutschland. Für die Fahrer eine „künstlich herbeigeführte Verschlechterung der Arbeitsbedingungen“.

Der LCGB weist darauf hin, dass im Transportsektor in Luxemburg ohnehin ein Arbeitskräftemangel herrscht und die Unternehmen keine andere Wahl haben, als außerhalb Luxemburgs Arbeitskräfte zu rekrutieren. Eine luxemburgische Luftfrachtgesellschaft sei darüber hinaus auch nur dann überlebensfähig, wenn die Lastwagen fahren.

Aber was, wenn die Nachbarländer keine Vereinbarung mit Luxemburg schließen wollen? Dann müsse Luxemburg beim Gerichtshof der Europäischen Union intervenieren, um eine Lösung im Interesse aller betroffenen Fahrer zu finden. „Wenn eine europäische Verordnung nicht angemessen ist, hat jeder Mitgliedstaat das Recht, sie anzufechten und den Gerichtshof der Europäischen Union anzurufen. Aber das erfordert politischen Mut“, so der LCGB.

