Wie das Statistikinstitut Statec am Mittwoch mitteilte, hat der Luxemburger Staat im ersten Halbjahr 2017 ein Plus von 230 Millionen Euro an Steuereinnahmen erzielt. Allerdings liegt dieses Ergebnis unter den Einnahmen der vergangenen zwei Jahre. Die neue Steuerreform und die Verluste bei der Mehrwertsteuer im E-Commerce-Bereich werden hier als Ursachen genannt.



Itunes hinterlässt tiefes Loch bei Einnahmen



Während die Mehrwertsteuer für den Handel in der ersten Jahreshälfte allgemein ein Plus von 7,4 Prozent erreichen konnte, sieht es für die Mehrwertsteuer im E-Commerce-Bereich deutlich schlechter aus. Laut Statec sind alleine im ersten Semester im E-Commerce die Einnahmen um 75 Prozent zurückgegangen – das macht ein Minus von 160 Millionen im Vergleich zum Vorjahr.



Der tiefe Sturz hängt vor allem mit Itunes zusammen. Die Musikplattform verlegte ihren Sitz im September 2016 von Luxemburg nach Irland. Ohne diesen massiven Verlust im Bereich E-Commerce kommt man auf ein Plus der Steuereinnahmen von 5,3 Prozent.



Auch die Luxemburger Industrie kann wieder gute Zahlen verbuchen. Die positiven Ergebnisse wurden vor allem durch Informatik- und Elektroprodukte, Metallware und in der Kautschuck- und Textilindustrie verbucht.

