Die ehemalige CFL-Cargo-Chefin übernimmt den Job. Ihr Vorgänger Marc Reiffers musste den Posten im vergangenen Jahr räumen.

Pesonalie

Laurence Zenner wird neue Geschäftsführerin bei Creos

Die ehemalige CFL-Cargo-Chefin übernimmt den Job. Ihr Vorgänger Marc Reiffers musste den Posten im vergangenen Jahr räumen.

Luxemburg (he) - Laurence Zenner soll zum 1. Juli die Geschäftsführung des luxemburgischen Netzbetreibers Creos Luxemburg übernehmen. Zeitgleich wird die 51-Jährige dann auch dem Exekutivkomitee von Encevo, der Muttergesellschaft von Creos, beitreten. „Ich freue mich sehr, zu Creos zu kommen und die Verantwortung zu übernehmen, das Unternehmen in dieser entscheidenden Phase der Energiewende zu führen“, zitiert Creos am Montag die zukünftige Chefin des Unternehmens in einer Pressemitteilung.

Anwohner laufen Sturm gegen Hochspannungsleitung direkt am Dorf Eine neue Hochspannungsleitung von Creos könnte fast bis an die Häuser von Imbringen heranreichen. Die Anwohner wehren sich dagegen und fordern eine andere Trasse.

„Laurence Zenner kommt zu einem spannenden Zeitpunkt zu uns, da wir uns in einer Landschaft, die von den Herausforderungen der Digitalisierung geprägt ist, schnell weiterentwickeln“, erklärt Mario Grotz, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor des Netzbetreibers. „Wir sind überzeugt, dass Frau Zenners strategische Vision und ihre Kenntnisse des Industriesektors für die Erreichung unserer langfristigen Ziele von unschätzbarem Wert sein werden“, so Grotz über die zukünftige Chefin, die ihre Karriere 1995 als Forschungs- und Entwicklungsingenieurin bei einem Hersteller von Metallhallen begann, 1999 zur CFL-Gruppe wechselte und dort dann vor fünf Jahren als Generaldirektorin die Leitung von CFL Cargo übernahm.

Kommissarische Geschäftsführung endet damit

Zenners indirekter Vorgänger Marc Reiffers bei Creos musste den Posten vergangenes Jahr räumen. Grund dafür sollen angebliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex gewesen sein, zu denen sich Creos seinerzeit aber nicht näher äußern wollte. Inmitten der Energiekrise übernahm deshalb kommissarisch Grotz, oberster Regierungsberater im Wirtschaftsministerium und zudem Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, den Posten.

Creos licencie son PDG Marc Reiffers L'entreprise publique du secteur de l'énergie a déclaré avoir été informée d'événements qui "pourraient porter atteinte au code de conduite".

Als neue Geschäftsführerin übernimmt Zenner ein Unternehmen mit rund 860 Mitarbeitern, das für mehr als 10.000 Kilometer Stromleitung und weitere 2.100 Kilometer Gasleitung zuständig ist. Hauptaktionär von Creos ist das Mutterunternehmen Encevo mit einem Anteil von 75,43 Prozent. Die Stadt Luxemburg ist mit weiteren 20 Prozent beteiligt. Die restlichen Anteile verteilen sich auf den Staat (2,28 Prozent), die Fédération du Génie Technique (0,1 Prozent), 42 luxemburgische Gemeindeverwaltungen (2,13 Prozent) sowie Creos Luxemburg selbst mit einem Eigenanteil von Aktien in Höhe von 0,05 Prozent.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.