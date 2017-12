(mbb) - Die Türklingel läutet; Der Lieferant der Firma Grosbusch ist da, um Himbeeren zu bringen. Laura Fontani legt viel Wert darauf, nur mit den besten Lieferanten zu arbeiten und die lokale Produktion in Luxemburg zu fördern. Sie beteiligt sich auch aktiv an der Initiative „Lët'z Go Local“, die Produzenten und Verkäufer von Produkten „Made in Luxembourg“ zusammenbringt.

In den Betriebsräumen der Bargello-Eisdiele im Bahnhofsviertel arbeitet sie mit ihren Mitarbeitern zusammen ...