Langstreckenjet Boeing 777X absolviert Jungfernflug

Boeing hat seinen ersten erfolgreichen Testflug mit der neuen 777X-Maschine absolviert. Der Langstreckenjet weist einige interessante Merkmale auf.

(AFP/jt) - Das neue Langstreckenflugzeug von Boeing, die 777X, hat am Samstag erfolgreich ihren Jungfernflug absolviert. Der Großraumjet, in dem bis zu 426 Passagiere Platz haben, hob um 10.09 Uhr morgens (Ortszeit) vom Boeing-Werk Everett im US-Bundesstaat Washington ab und landete rund vier Stunden später am Boeing-Field nahe Seattle.

Die 777x verfügt über anklappbare Flügelenden. Foto. Stephen Brashear/Getty Images/AFP

Die neue 777x ist das größte zweistrahlige Flugzeug der Welt und durchläuft derzeit das Zulassungsverfahren, das zahlreiche Tests inkludiert. Auffallendes Merkmal des Modells sind die Flügel, die eine Spannweite von knapp 72 Metern aufweisen. Die Enden der Tragflächen können am Boden, ähnlich wie bei Kampfjets, angeklappt werden, um Zusammenstöße am Flugfeld zu vermeiden. Boeing streicht zudem den niedrigen Treibstoffverbrauch des Modells hervor. Der neue Flugzeugtyp gilt als Konkurrenzmodell zum A350 von Airbus und soll ab nächstem Jahr ausgeliefert werden. Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines und Qatar Airways haben bereits Maschinen bestellt.

Der erfolgreiche Jungfernflug der 777X ließ Hersteller Boeing inmitten der schweren Krise um den Kurz- und Mittelstreckenjet 737 Max etwas aufatmen. "Mit diesem Flug zeigen wir der Welt, dass wir wissen, was wir tun. Wir wissen, wie man sichere Flugzeuge baut und der Öffentlichkeit Vertrauen gibt", sagte der Vorstandschef von Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal. 737-Max-Maschinen sind nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten seit März weltweit mit einem Flugverbot belegt.





