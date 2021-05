Besitzer müssen nach Urteil mehr als 20 Jahre ins Gefängnis - über 400 Todesfälle in der Region Tarent gehen auf Umweltbelastung durch die Stahlhochöfen zurück.

Lange Haftstrafen im Prozess um Ilva-Stahlwerk

Besitzer müssen nach Urteil mehr als 20 Jahre ins Gefängnis - über 400 Todesfälle in der Region Tarent gehen auf Umweltbelastung durch die Stahlhochöfen zurück.

(AFP/MeM) - Zwei frühere Besitzer des italienischen Ilva-Stahlwerks, des größten in Europa, wurden am Montag zu langen Haftstrafen verurteilt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind mindestens 400 vorzeitige Todesfälle in der Nähe des Ilva-Stahlwerks in Taranto in Süditalien auf die giftigen Emissionen der Hochöfen zurückzuführen.

Das Strafgericht in Tarent verurteilte Fabio Riva und seinen Bruder Nicola wegen Verschwörung zu einer Umweltkatastrophe, Vergiftung von Lebensmitteln und vorsätzlicher Unterlassung von Vorsichtsmaßnahmen am Arbeitsplatz zu 22 respektive 20 Jahren Haft. Der ehemalige Präsident der Region Apulien, Nichi Vendola, wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Insgesamt standen Medienberichten zufolge 44 Personen und drei Unternehmen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft forderte zusammengerechnet ungefähr 400 Jahre Haft. Zwei frühere leitende Mitarbeiter erhielten dem Bericht zufolge Haftstrafen von 21 Jahren beziehungsweise 21 Jahren und sechs Monaten.

Es wird erwartet, dass gegen die Urteile Berufung eingelegt wird, wodurch die Vollstreckung der Urteile bis zu einem endgültigen Urteil ausgesetzt wird, was in Italien viele Jahre dauern kann.

Die Familie Riva hat zugegeben, zwischen 2009 und 2013 mehr als 1,3 Milliarden Euro gespart zu haben, indem sie die Arbeiten zur Anpassung der Stahlwerke an die Umweltstandards hinauszögerte.

Ilva war ursprünglich in Staatsbesitz und wurde 1995 privatisiert. 2015 wurden die Besitzer festgenommen und das Werk zwangsverstaatlicht. ArcelorMittal hatte Ende 2018 die Übernahme der Ilva-Gruppe mit 10.700 Mitarbeitern, davon 8.200 in Tarant, angekündigt. Eine Einigung vom April sieht vor, dass 2022 der italienische Staat 60 Prozent an Ilva halten wird und Acciaierie di Italia Holding, Tochtergesellschaft von ArcelorMittal, 40 Prozent.

