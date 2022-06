Von den einst vielen Luxemburger Zigarettenherstellern blieb nur einer übrig – und der investiert weiter.

Neuer Produktionsstandort

Landewyck feiert 175-jähriges Bestehen

Marco MENG Von den einst vielen Luxemburger Zigarettenherstellern blieb nur einer übrig – und der investiert weiter.

In der Gewerbezone „Zano Fridhaff“ bei Erpeldingen an der Sauer hängt unverkennbar Tabakgeruch in der Luft. Die Lastwagen brausen heran und fahren wieder vom Hof, einer nach dem anderen. Die Bündelung an einem Produktionsstandort – zuvor produzierte Heintz van Landewyck in Ettelbrück und in der Hauptstadt – erspart jährlich fast 3.500 Lastwagenfahrten zwischen den einzelnen Fertigungsstätten im Land.

„Die Lebensdauer eines Unternehmens hängt davon ab, wie anpassungsfähig und innovativ ein Betrieb ist“, erklärt der Zigarettenhersteller. Die Firma scheint in dieser Hinsicht vieles richtig gemacht zu haben: das Luxemburger Traditionsunternehmen feiert dieses Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Am Mittwoch lud das Familienunternehmen Presse und Politik – darunter auch Wirtschaftsminister Franz Fayot – zur Einweihung der neuen Fabrik.

Von der konzerneigenen Immobilienfirma verwaltet entstehen an den ehemaligen Produktionsstandorten Hollerich und seit 1963 auch Ettelbrück derweil Wohn- und Gewerbeflächen.

Der jüngste Unternehmenszweig der Landewyck Group, Landimmo Real Estate, verwaltet und entwickelt die alten Produktionsstätten und steuert dort Sanierung, Rückbau, Beschaffung des neuen Baurechts und Neubau.

Ein Stück Luxemburger Wirtschaftsgeschichte

Die kleine Luxemburger Tabakmanufaktur hat sich zum europäischen Player gemausert – der gleichwohl noch immer ein Familienbetrieb ist. Produziert wird in den neuen Hallen schon seit Ende 2019. Im gleichen Jahr wurde auch Landewyck Tabacos Portugal gegründet.

Den Anfang der langen Unternehmensgeschichte machte Jean-Pierre Heintz, Ehemann von Josephine Van Landewyck, im Jahr 1847 in der Hauptstadt. Im Alter von 25 Jahren – und mitten in einer Wirtschaftskrise – gründete er dort die damals zehnte Tabakfabrik mit Ladengeschäft. 1897 wählte sein Sohn dann Hollerich als Produktionsstandort der inzwischen deutlich gewachsenen Manufaktur aus – damals noch weit weg von der Stadt und anderen Gebäuden. Die Fabrik bestand dort bis vor wenigen Jahren, als es – inzwischen mitten in einer quirligen Hauptstadt – zu eng wurde für die vielen Lastwagen, die den Rohtabak bringen oder die fertigen Zigaretten ausliefern.

Während der Hauptsitz von Landewyck weiterhin in Luxemburg-Stadt verbleibt, wurde im Oktober 2017 auf Fridhaff der Grundstein für ein neues, modernes Werk gelegt, dessen Gelände sich über 62.000 Quadratmeter erstreckt: Die Größe des Produktionsgebäudes allein beläuft sich auf 33.000 Quadratmeter mit 12.000 Palettenstellplätzen eines voll automatisierten Hochregallagers. Hier arbeiten heute etwa 310 Mitarbeiter, die letztes Jahr über sieben Milliarden Zigaretten für rund 25 Länder produzierten. Insgesamt zählt die Landewyck-Gruppe rund 1 600 Beschäftigte. Die Produktionskapazität liegt bei bis zu zwölf Milliarden Zigaretten, die allerdings wegen der rückgehenden „Rauch-Leidenschaft“ nicht ausgeschöpft wird.

Wenngleich die Zahl der Raucher in Europa über die letzten Jahre hinweg mit leicht rückläufiger Tendenz relativ stabil blieb, ist sie in Luxemburg selbst zuletzt sogar wieder gestiegen. In Europa zeigt der Trend indes seit geraumer Zeit, dass immer weniger Menschen rauchen.

Der Bau der neuen Fabrik in Erpeldingen an der Sauer für Gesamtkosten von fast 100 Millionen Euro begann 2017; zwei Jahre darauf wurde dort mit der Produktion begonnen. Die Landewyck Group, deren hundertprozentige Eigentümer die Familien Meyer und Krombach sind, wies im Jahresbericht 2020 bei einem Umsatz von 2,9 Milliarden Euro (1,3 Prozent mehr als im Vorjahr) ein Vorsteuerergebnis von 24,7 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 15,3 Millionen Euro aus (gegenüber 6,9 Millionen 2019). Die Mitarbeiterzahl hat sich global von mehr als 1.800 auf derzeit 1.600 verringert. In Luxemburg sind es insgesamt heute etwas mehr als 500. Vor Jahren waren es hier noch 800. Für Samstag lädt Landewyck von 11 bis 18 Uhr zum Tag der Offenen Tür, um die neue Produktionsstätte zu zeigen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass der Anteil der Raucher weltweit von 25,7 Prozent im Jahr 2000 auf 17 Prozent im Jahr 2025 sinken wird; in Europa von 227 Millionen auf 170 Millionen. In der Europäischen Union griffen 2019 rund 15 Prozent der jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren täglich zur Zigarette. 18,4 Prozent der gesamten EU-Bevölkerung gab 2019 an, täglich Zigaretten zu rauchen. Laut Fondation Cancer sterben in Luxemburg jedes Jahr rund 1.000 Menschen infolge des Rauchens. MeM

Die Art des Rauchens ändere sich, sagte einmal Landewyck-Chef Jan Vandenneucker im LW-Interview. Zum Beispiel zeigt die Statistik, dass heute mehr Frauen rauchen als früher. Möglich sei auch, so Vandenneucker, dass der einzelne Zigarettenkonsument weniger Zigaretten am Tag raucht als früher. Was die Zukunft des Rauchens betrifft, so ist sich der Landewyck-Chef sicher, dass Menschen immer rauchen werden, seien es nun am Ende zehn oder 20 Prozent der Bevölkerung. 2021 rauchte laut einer TNS-Ilres-Umfrage mehr als ein Viertel (28 Prozent) der luxemburgischen Bevölkerung – der höchste Wert seit 2004. 56 Prozent davon wollen aber eigenen Angaben nach aufhören.

