Landes-Arbeitsminister in Trier: „Wir kämpfen um jeden Galeria-Standort“

Wohl Mitte März soll feststehen, welche Filialen des angeschlagenen Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof schließen.

(dpa) – Die rheinland-pfälzische Landesregierung macht sich angesichts drohender Filialschließungen bei der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof für den Erhalt von möglichst vielen Häusern im Land stark. „Wir kämpfen um jeden Standort“, sagte Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag in Trier. An den sechs Standorten seien rund 400 Menschen beschäftigt.



Die Möglichkeiten der Politik sind aber überschaubar, sagte Schweitzer, der am Galeria-Doppelstandort Trier zuvor Betriebsversammlungen besucht hatte. „Wir können unternehmerische Entscheidungen in der Regel nicht ins Gegenteil verkehren.“ Er habe Gespräche mit der Geschäftsführung von Karstadt Kaufhof geführt, die offen und konstruktiv gewesen seien.

Der Galeria Kaufhof in der Trierer Fleischstraße steht zum Verkauf Verkauf gehört zum Sanierungsplan des insolventen Konzerns - Signa Holding bietet die Immobilie für 30 Millionen Euro an.

In Rheinland-Pfalz gibt es Filialen in Speyer, Koblenz, Mainz und Bad Kreuznach sowie zwei weitere Standorte in Trier. In Trier waren auch Betriebsräte der anderen Galeria-Standorte vor Ort. Dass hier ein Haus geschlossen wird, gilt als wahrscheinlich.

Beim angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist deutschlandweit weiter unklar, wie viele der 129 Filialen erhalten oder verkauft werden und wie viele Häuser endgültig geschlossen werden. Der Konzern, der in Eigenverwaltung ums Überleben kämpft, zählt rund 17.400 Beschäftigte. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsleitung hatte sich am Mittwoch in Frankfurt am Main zu Tarifverhandlungen getroffen.



