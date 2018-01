par Thierry Labro

Mardi 30 janvier, le lancement du GovSat 1 devrait bien se passer.

Au ministère de l'Economie, lundi après-midi, le p.-d.g. de la Société européenne des satellites (SES) retient son souffle. La fin janvier est capitale pour le leader mondial des opérateurs de satellites, qui a un agenda chargé: un premier lancement depuis Kourou à la fin de la semaine avec Arianespace, celui du satellite gouvernemental mardi avec SpaceX, et celui des quatre satellites d'O3B le 1er mars à Kourou mais avec Soyouz. Soit trois équipes avec trois lanceurs différents sur deux lieux différents.

Le "shut down" américain - la paralysie de certains services tant que le budget n'a pas été voté par le Congrès - ne devrait pas toucher le pad 40 de Cape Canaveral, assure Michel Karim Sabbagh. Dimanche soir, les négociateurs des camps démorate et républicain ont recommencé à se parler et une solution temporaire se dessine. D'ici le 8 février, les choses continueront normalement.

15 % à 25% des capacités utilisées

C'est important pour le Luxembourg car le satellite sera lancé d'un pas de tir qui appartient à la NASA et qu'elle a loué pour vingt ans à Space X, la société d'Elon Musk, plus connu pour sa Tesla.

LuxGovSat 1 devrait donc pouvoir être mis sur orbite pour répondre aux trois objectifs du gouvernement, participer aux efforts de défense de l'OTAN (puis de l'Union européenne et de l'Agence spatiale européenne), favoriser des revenus grâce à la location des capacités satellitaires non utilisées et grâce au développement du secteur que cela dope au Luxembourg et ancrer le Luxembourg comme un acteur incontournable du secteur des satellites.

Même s'il n'a pas très envie d'être trop précis, Patrick Biewer, le directeur général de LuxGovSat, joint-venture à 50-50 entre l'Etat et la SES avec une présidence sous contrôle de l'Etat, finit par lâcher que le satellite, un GeoStar 3 d'Orbital ATK, sera utilisé à 15 à 25% de ses capacités. GovSat 1 remplira des missions de transmissions de données au centre opérationnel de l'OTAN, à partir du centre de commandes spécialement crée au Luxembourg.

Pas de drones armés

Les 75 à 85% restants seront commercialisés à des institutions ou gouvernements sûrs. Le retour sur investissement est espéré à hauteur de 12 à 13% selon le busines model.

Lors de l'élaboration du projet de loi, rappelle la présidente du conseil d'administration, Sasha Baillie, l'Etat a clairement posé ses limites à l'utilisation de ses technologies. Pas question de louer des capacités satellitaires à des chefs d'Etat qui ne respectent pas l'Etat de droit. Par exemple, LuxGovSat n'aurait pas loué son satellite gouvernemental à Bachar Al-Assad.

Quant à la question qui revient sans cesse de l'utilisation du satellite pour diriger des drones armés, Mme Baillie comme Patrick Biewer, la rejettent avec le même argument: ces drones n'utilisent pas les mêmes fréquences que les drones d'observation. Le sujet est si délicat que tout le monde s'était mis d'accord dans le bureau du ministre de l'Economie et de la Défense avant la conférence de presse.

Un haut niveau d'encryption

Présenté comme une avancée technologique, le GeoStar, en orbite géo la plus haute, sera surtout dirigé sur l'Europe et sur une partie de l'Afrique, note un autre spécialiste et on en n'aurait pas besoin pour des drones armés.

Le satellite utilise donc des fréquences spécifiques, est doté d'un système innovant antibrouillage qui assure que le satellite envoie les données dans toutes les situations et il est doté d'un haut niveau d'encryption, autrement dit impossible (pour l'instant) de lire les données. Pour l'instant parce que c'est une "guerre" entre les hackeurs et les Etats. Les seconds doivent avancer plus vite que les premiers.

Mardi 30 janvier, vers minuit, heure luxembourgeoise, en Floride, le Luxembourg marquera une nouvelle étape de son histoire dans l'espace. Space X a prouvé sa fiabilité, rappelle tout le monde en choeur après la perte du satellite secret Zuma. Le satellite militaire américain a fini en mer après un lancement réussi... Le satellite gouvernemental luxembourgeois, lui, devrait entrer en service début mars.