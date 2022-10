Französische Holcim-Tochter bekennt sich vor US-Gericht schuldig und zahlt 777,8 Millionen Dollar Strafe.

Terrorunterstützung

Lafarge machte Geschäfte mit dem IS

(Bloomberg/MeM) - Die Holcim-Tochter Lafarge wird sich in den USA schuldig bekennen, den Islamischen Staat und andere bewaffnete Gruppen in Syrien materiell unterstützt zu haben.



Es ist das erste Mal, dass sich ein Unternehmen vor einem US-Gericht der Unterstützung von Terroristen schuldig bekennt, so die Staatsanwaltschaft. Das Geständnis und die Urteilsverkündung fanden am Dienstag bei US-Bezirksrichter William Kuntz vor einem Bundesgericht in Brooklyn statt. Der Konzern zahlt eine Geldstrafe in Höhe von 777,8 Millionen US-Dollar zahlen (rund 790 Millionen Euro).

Gegen den Baukonzern wird seit Jahren ermittelt, weil er an den Islamischen Staat (IS) und andere Terrorgruppen in der Region Geld gezahlt hat, um eine Zementfabrik in Syrien in Betrieb zu halten. Von 2012 bis 2014 waren es fast 17 Millionen Dollar, die so an den IS flossen. In einer Erklärung teilt Lafarge mit: „Lafarge SA und Lafarge Cement Syria haben die Verantwortung für die Handlungen der einzelnen beteiligten Führungskräfte übernommen, deren Verhalten einen eklatanten Verstoß gegen den Verhaltenskodex von Lafarge darstellte.“

Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Bereits im Mai hat ein französisches Gericht die Anklage gegen Lafarge wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit wieder aufgenommen. Der Fall war nach dem Zusammenschluss der Schweizer Holcim und ihrem französischen Konkurrenten Lafarge im Jahr 2015 aufgetaucht.

Das Lafarge-Werk an der Grenze Syriens zur Türkei wurde stillgelegt, nachdem der IS es im September 2014 eingenommen hatte und die Mitarbeiter geflohen waren. Eine interne Untersuchung stellte „erhebliche Fehlentscheidungen” fest und führte zum Rücktritt des Konzernchefs.

Die Anlage wurde anschließend in einen Stützpunkt für das US-Militär umgewandelt, bis Präsident Donald Trump die amerikanischen Streitkräfte aus Syrien abzog.

Lafarge wurde 2018 in Frankreich angeklagt, aber die Anschuldigungen wurden aufgehoben, nachdem das Unternehmen Einspruch eingelegt hatte.





