Label „Actions positives" für sechs Unternehmen

Mara BILO

Ob in der Versicherungsbranche, im Transportwesen oder im Dienstleistungsbereich – in jedem Unternehmen in Luxemburg will Taina Bofferding, Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern, sicherstellen, dass sich die Chefetagen für die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz einsetzen. So wurde das Programm „Actions positives“ gestartet: Dabei werden verschiedene Unternehmen in ihren Förderungsmaßnahmen in Bezug auf mehr Gleichberechtigung unterstützt.



Insgesamt haben bereits etwa 80 in Luxemburg ansässige Betriebe mit zusammen rund 50 000 Arbeitnehmern am zweijährigen Programm des Ministeriums teilgenommen. Ausgezeichnet wurden nun davon: Axa, Atos, Brink's, Foyer, Luxair und Onet. Ministerin Bofferding hat ihnen am Mittwochabend das Label „Actions positives“ vergeben.

Ausgezeichnet werden damit die Maßnahmen, die von den Unternehmen getroffen wurden, um für mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu sorgen. Durch eine Zufriedenheitsumfrage bei den Mitarbeitern in den jeweiligen Unternehmen konnten ihre ursprünglichen Erwartungen an die Chefetagen ermittelt werden – wie etwa die Möglichkeit, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Inwiefern das Programm „Actions positives“ zu mehr Gleichberechtigung geführt hat, zeigen folgende Erfahrungsberichte.









Axa: Bessere Work-Life-Balance Mitarbeiterzahl: 285, davon 157 Frauen Das Versicherungsunternehmen Axa hat sich besonders mit den Themen Work-Life-Balance und Unterstützung der Elternschaft beschäftigt, wie das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern erklärt. In den vergangen zwei Jahren „haben wir Maßnahmen ergriffen, um das Wohlergehen aller Mitarbeiter zu verbessern und die Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie die Gleichstellung der Geschlechter im Allgemeinen auf allen Ebenen zu gewährleisten“, sagt Claudia Colantonio, die bei Axa für Diversität und Integration zuständig ist. Auch wurden die Mitarbeiter über die beim Versicherungsunternehmen geltende „Charta für Eltern und Politik der Elternschaft“ aufgeklärt: „Diese gilt für alle Mitarbeiter – ob mit oder ohne Kinder. So werden beispielsweise keine Meetings vor 9 Uhr oder nach 17 Uhr geplant. Die Charta garantiert uns eine hohe Flexibilität bei der Arbeit.“

Atos: Telearbeit als Lösung Für den IT-Dienstleister Atos, der in Luxemburg etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt, ist es wichtig, mehr Frauen einzustellen, so das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern. „Das ist im IT-Bereich besonders schwierig“, erklärt Sprecherin Bérengère Beffort. Auch will die Firma daran arbeiten, ihre Mitarbeiter länger zu behalten – und zwar „durch bestimmte Maßnahmen wie die Förderung von Telearbeit.“

Brink's: Frauen einstellen Für die Sicherheitsfirma Brink's, die in Luxemburg weit mehr Männer als Frauen beschäftigt, ist die Herausforderung, mehr Frauen für den Beruf zu gewinnen, wie das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern erklärt. „Das Programm ,Actions positives‘ hat dazu geführt, dass die Firma mehr Ausbildungen für weibliche Mitarbeiter angeboten hat – besonders im Bereich der IT-Berufe“, so Sprecherin Bérengère Beffort.

Foyer: Volle Transparenz Mitarbeiterzahl: 775, davon 352 Frauen Das Versicherungsunternehmen Foyer hat sich besonders auf die Verstärkung der Transparenz bei der Personalpolitik konzentriert. So hat die Firma in den vergangenen zwei Jahren ihre „Maßnahmen in Bezug auf Ausbildung, interne Mobilität, Transparenz in der Personalpolitik und Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben durch das Programm verstärkt“, wie Nathalie Sallermann von der Personalabteilung erklärt. Anfang 2019 wurde bei Foyer eine neue „Mobilitätscharta“ erarbeitet, die die Mitarbeiter über neue Karrierechancen im Unternehmen besser informiert. „Die Zahl der Mitarbeiter, die von internen Mobilitätsmaßnahmen profitiert haben, ist in den vergangenen drei Jahren nur gestiegen“, so Nathalie Sallermann. Darüber hinaus hat sich das Versicherungsunternehmen auch verstärkt für den Anspruch auf Elternurlaub eingesetzt; insgesamt profitieren derzeit 29 Mitarbeiter der Firma von diesen Maßnahmen, davon 19 Männer.

Luxair: Diversität fördern Mitarbeiterzahl: etwa 3 000, davon 25 Prozent Frauen Die nationale Fluggesellschaft Luxair hat auf das Thema Diversität insgesamt gesetzt, wie der Leiter der Personalabteilung, Dominique Hemmer, erklärt. „Wir sind davon überzeugt, dass Entscheidungen von einer möglichst vielfältigen Gruppe von Mitarbeitern getroffen werden sollten.“ Besonders bei der Einstellung von Kabinenpersonal haben sich die in den vergangenen zwei Jahren getroffenen Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt im Unternehmen als erfolgreich erwiesen: Wenn der Beruf Flugbegleiter traditionell in Frauenhand liegt, so werden derzeit genauso viele Männer wie Frauen eingestellt. „Die Frage stellt sich nicht mehr!“, betont Dominique Hemmer. Umgekehrt wird auch bei Luxair zunehmend versucht, Frauen für das Frachtgeschäft zu gewinnen. „Insgesamt hat sich die Unternehmenskultur verbessert“, analysiert der Personalchef die Situation. „Männer nehmen mehr Rücksicht auf ihre weiblichen Kollegen und umgekehrt.“

Onet: Mehr Verantwortung Mitarbeiterzahl: mehr als 650, davon 83 Prozent Frauen Die Reinigungsfirma Onet hat auf das Thema der Verantwortung für Frauen gesetzt. Besonders beim Einstellen von Personal, wie der Generaldirektor der Firma Pascal Rogé erklärt: „Um die Gleichstellung der Geschlechter im Einstellungsverfahren stärker zu verankern, haben wir uns entschlossen, allen Bewerbern alle Stellen anzubieten – unabhängig von ihrem Geschlecht.“ Denn „bei unseren Entscheidungen legen wir Wert auf die zwischenmenschlichen Fähigkeiten und die Motivation der Mitarbeiter und bieten dann praktische Schulungen zur Anpassung an die Stellen an.“ Darüber hinaus wurde bei Onet auch die Gleichstellung in der beruflichen Entwicklung gestärkt. „Durch häufigere Bewerbungsgespräche und breitere Stellenausschreibungen haben wir die Bedingungen für interne Stellenwechsel gerechter gestaltet. Damit wollen wir unsere Mitarbeiter dazu ermutigen, sich innerhalb des Unternehmens zu entwickeln.“