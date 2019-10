La collecte, l'analyse et l'interprétation des données numériques nous impactent tous, tous les jours.

La statistique nourrit notre quotidien

On l'oublie souvent: la statistique est omniprésente dans notre vie.

À l'occasion de la journée mondiale qui lui est dédiée, le Statec (l'institut luxembourgeois de la statistique et des études économiques), et le Luxembourg Science center (le centre de découverte des sciences et des technologies), ont tenu à démontrer que la collecte de données numériques sur des faits économiques, sociaux et démographiques – mais pas que - à des fins d'analyse, d'interprétation voire de prise de décision, abreuvait directement ou indirectement notre quotidien présent... et futur.

Quatre spécialistes du data-journalisme, de la santé et de la médecine, de la croissance et du climat, et de la recherche en statistique mathématique, étaient pour l'occasion réunis.

Démystifier la discipline

Ils ont présenté le rôle de la statistique, dans leur travail de tous les jours, ainsi que ses applications pratiques et immédiates sur leurs travaux, et dans des domaines aussi variés que l'art, le climat, le cancer ou encore les phénomènes de société...

Afin de démystifier une discipline qui peut sembler froide et rébarbative – et d'en démontrer les aspects ludiques mais aussi pertinents et indispensables, à court et à très long termes – des ateliers avaient également été organisés sur les thèmes de la croissance et du climat, de la bio-médecine et de la bio-informatique.

Une quarantaine d'étudiants et lycéens, et une bonne vingtaine d'adultes (mathématiciens, chercheurs...), ont assisté et pris part à l'événement.

Hommage aux statisticiens

Selon une enquête récente, 87 % des sondés déclarent faire confiance aux travaux du Statec.

61 % utilisent ses publications à des fins personnelles ou professionnelles (recherche, enseignement, études). Le recensement de la population, l'inflation, l'emploi, le chômage et le PIB sont les thèmes les plus consultés.

Organisée les 20 octobre depuis 2010 à l'initiative de l'ONU, la journée mondiale de la statistique vise à promouvoir la discipline et ses nombreuses contributions. L'occasion aussi d'honorer les statisticiens et les institutions actifs dans ce domaine, au service du grand public et des décideurs politiques et économiques.