La start-up qui aide les néophytes à prendre actions

Valuu Analytics accompagne les non-initiés dans leurs décisions d'investissement en bourse.

Tout est parti d’une expérience personnelle. Il y a environ deux ans, Martin Migge – programme manager, spécialisé dans les opérations logistiques chez Amazon – cherchait à investir en bourse pour son propre compte. Face à la multitude d’informations et à la complexité du sujet, le trentenaire commence à s’informer sur la chose: il dévore la littérature spécialisée, puis effectue ses premiers placements.

Au courant de ses succès boursiers, ses amis et ses proches deviennent toujours plus nombreux à le solliciter sur les produits financiers et les différentes formes d’investissement ...