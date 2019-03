La smart city, version italienne

L'Italie a choisi de mettre le thème de la ville intelligente au coeur de l'édition 2019 de la "Journée du design italien".

Collectivités locales, services publics et grands groupes privés investissent en ce moment massivement pour créer des villes "intelligentes" et interactives. Les perspectives d'amélioration du quotidien sont telles que les grandes métropoles mondiales se livrent déjà à une véritable course pour décrocher le titre de la ville la plus connectée.



La smart city est indéniablement "Le" sujet au cœur de l'actualité ...