La SES maintient sa stratégie

Sa parole publique est rare. Mais Romain Bausch reste le capitaine d'un bateau qui a tangué en 2017 et qui pourrait bien tanguer cette année encore. Ses convictions ont semblé rassurer les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la SES, jeudi à Betzdorf.

Quatre ans après avoir cédé la barre à Karim Michel Sabbagh, Romain Bausch «dirige» toujours le vaisseau-amiral de l'économie luxembourgeoise. A 10h40 hier matin, au sous-sol du bâtiment en anneau de la Société européenne des satellites (SES) à Betzdorf, le président du conseil d'administration évoque une «année de transition après les acquisitions de O3B et de RR Media et le recentrage sur deux unités opérationnelles, la vidéo et le réseau, afin de mieux se positionner».

Lui-même à la tête de la SES pendant 18 ans, il reconnaît devant une centaine d'actionnaires que «les résultats financiers, comme ceux de nos concurrents, sont en deçà des attentes et que le cours de bourse, qui a vu l'action perdre 50 % de sa valeur en deux mois, s'en est ressenti ...