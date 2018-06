La nouvelle vie des recruteurs

L'image du recruteur seul face à sa montagne de CV change. Entre la crise et la reprise, la technologie redistribue les cartes du recrutement. Et si le vrai début de la digitalisation était un «recrutment-as-a-service»?

Dans un monde qui bouge, la capacité à changer est devenue le talent préféré des recruteurs.

Longtemps considérés comme des salariés instables, coupables de sauter du coq à l'âne, ceux qui ont une formation solide et explorent de nouvelles pistes dans leur carrière voient désormais un tapis rouge leur être déroulé.

23 ans après la publication «Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ» (L'intelligence émotionnelle, pourquoi elle compte plus que le QI), le psychologue et ancien journaliste du New York Times Daniel Goleman est devenu le gourou préféré des soft skills ...