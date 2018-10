La nouvelle guerre des étoiles

Les alertes se multiplient autour des hackers qui prennent le contrôle de satellites et d'engins spatiaux. Et les réactions politiques semblent très limitées. GPS, voitures autonomes, communication: tout passera pourtant par là.

Les alertes se multiplient autour des hackers qui prennent le contrôle de satellites et d'engins spatiaux. Et les réactions politiques semblent très limitées. GPS, voitures autonomes, communication: tout passera pourtant par là.

«Les Etats-Unis sont à la naissance d'un nouveau millénaire, prêts à débloquer les mystères de l'espace».

La promesse inaugurale de Donald Trump en 2016 est devenue réalité fin juin. Le président américain crée une sixième branche de l'armée américaine, l'«US Space Force», que son vice-président, Mike Pence, officialise sept semaines plus tard au Pentagone.

35 ans après l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, ce projet sonne comme un coup de colère du bouillant président.

Là où se défendre contre une frappe nucléaire stratégique par des missiles balistiques intercontinentaux et des missiles balistiques lancés par des sous-marins était vital, les militaires devront répondre aux menaces que la prolifération de petits satellites, surtout les nouveaux satellites GPS, de communications et antimissiles, plus petits et plus manoeuvrables, fait peser sur des pans entiers d'activités ...