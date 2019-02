Le Parlement a approuvé jeudi, par un vote de l’Assemblée, la ratification de la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

La France approuve la convention fiscale avec le Luxembourg

SW avec AFP - En mars 2018, le Luxembourg et la France signaient une nouvelle convention fiscale présentée comme celle de la «nouvelle génération», parce qu'intégrant les nouveaux standards internationaux de l'OCDE en matière fiscale. Le texte a pour but de faciliter les échanges entre les pays, d'éviter les doubles impositions et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. «Elle n’a pas vocation à harmoniser les régimes fiscaux français et luxembourgeois, ni à rétablir les déséquilibres structurels transfrontaliers apparus dans les dernières décennies», détaille Frédéric Petit, député et rapporteur du texte ...