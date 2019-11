Le secteur est plus que jamais prêt à intégrer la démarche durable dans ses pratiques et décisions d'investissement.

La finance prend le vert en main

Le secteur est plus que jamais prêt à intégrer la démarche durable dans ses pratiques et décisions d'investissement.

L'industrie financière ne peut pas à elle seule résoudre le problème du développement durable. Mais le problème ne peut être non plus résolu sans le concours des investisseurs, banquiers et assureurs. Aussi, comment mobiliser ces derniers pour accompagner la transition vers une économie neutre pour le climat?

Et plus particulièrement, comment peuvent-ils contribuer à réaliser les objectifs en matière de climat et de durabilité environnementale et sociale, tels que ceux fixés par l'accord de Paris et par les Nations Unies?

Agir pour l'humanité

Les acteurs du monde de la finance se sont réunis au Luxembourg cette semaine, dans le cadre de l'UNEP Sustainable Finance Initiative Roundtable. L'événement est coorganisé par le programme d'initiative financière des Nations Unies pour l’environnement (UNEP-FI) et par Luxembourg for Finance (LFF), l'agence de promotion et de développement du secteur financier luxembourgeois.

La rencontre avait pour but de réfléchir aux perspectives d'actions futures en matière de finance durable. Face aux échéances environnementales, les protagonistes s'accordent tous pour rappeler que les pratiques financières devraient prendre en compte des critères tels l'environnement, le changement climatique ou encore le social, dans les prises de décisions financières et d'investissement.

Au-delà des principes, la démarche devrait se traduire sur le terrain par davantage de projets neutres sur le plan climatique, économes en énergie et en ressources et circulaires. La finance durable constitue donc en cela un levier, pour susciter et accompagner la transformation des sociétés vers une économie plus durable, dans le cadre notamment de la mise en œuvre des stratégies en faveur d’une planète plus propre.

Le secteur financier devra jouer pleinement son rôle dans la course aux objectifs climatiques et énergétiques de l'UE. Valdis Dombrovskis

La finance durable peut donc constituer un levier, afin de susciter et d'accélérer la transformation des sociétés vers une économie plus durable.

«Il est minuit moins deux»

Pour Nicolas Mackel, le président de LFF, il est aujourd'hui plus que nécessaire d'agir. «En dépit des nombreuses incertitudes politiques, économiques et sociales que la planète traverse actuellement, une chose est certaine: nous vivons dans un monde qui n'est pas durable. Aussi, l'industrie financière peut le rendre à nouveau durable. Il ne s'agit pas pour elle d'accroître encore plus ses parts de marché. Mais bien d'agir pour l'humanité».

Carole Dieschbourg, la ministre luxembourgeoise de l'Environnement, a indiqué que le Luxembourg compte jouer un rôle de leader, en matière de durabilité et de transition vers une économie neutre, soulignant que le secteur financier joue déjà un rôle important dans cette démarche: «Je suis convaincue que tous les acteurs financiers, économiques et de la société civile, peuvent contribuer à changer ces menaces climatiques et environnementales, en véritables opportunités. Le pays peut y contribuer en tant que pionnier».

Le Luxembourg compte jouer un rôle de leader, en matière de durabilité et de transition vers une économie neutre. Carole Dieschbourg

Pour Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission européenne, chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux, l'Europe aura besoin d'environ 180 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an durant la prochaine décennie, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris.

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne. Photo: Steve Eastwood

«Nous devons aller plus vite et plus loin. Le secteur financier devra jouer pleinement son rôle dans la course aux objectifs climatiques et énergétiques de l'UE,» a-t-il exhorté. «Il est minuit moins deux, et c'est notre dernière chance d'unir nos forces».