La facture moyenne d'électricité a baissé de 32 euros en 2017, a indiqué l'Institut luxembourgeois de régulation mardi. Et elle devrait augmenter de 28 euros cette année. Une question cruciale pour plus de 8.000 clients.

Wirtschaft 4 Min.

La facture d'électricité a baissé de 32 euros

Thierry LABRO La facture moyenne d'électricité a baissé de 32 euros en 2017, a indiqué l'Institut luxembourgeois de régulation mardi. Et elle devrait augmenter de 28 euros cette année. Une question cruciale pour plus de 8.000 clients.

54 euros par mois. C'est ce que le consommateur résidentiel moyen a payé d'électricité en 2017.

Quel que soit l'endroit du pays où il réside, ce client a payé 647 euros pour ses 4.000 KWh d'électricité en 2017, soit une baisse de huit euros par MWh par rapport à l'année précédente, sous l'effet d'une diminution de deux des quatre postes qui composent le prix, «énergie et fourniture» et «frais de réseaux». Soit 32 euros moins cher en moyenne.

Dans ce secteur résidentiel, de plus en plus compétitif où les 242.595 clients sont chaque année plus nombreux à changer de fournisseurs (il y en a sept pour ce secteur), Enovos reste largement devant avec 74 % des parts de marché, devant sa filiale à 100% Leo (14 %) et Sudstroum (7 %).

Pourtant, le nombre de ménages qui changent de fournisseur est encore anecdotique: 432 ménages l'ont fait, soit 0,2% du nombre de ménages et 0,3% du volume d'électricité consommée.

Une "erreur" selon l'ILR puisque même une petite différence de prix peut compter. "Cette différence de prix n’est pas négligeable pour un petit ménage et elle devient encore plus importante pour les ménages plus grands. En effet, un consommateur moyen (4000 kWh) en 2017 pouvait épargner 54 euros par an et un ménage de plus de 4 personnes jusqu’à 75 euros en changeant le produit du fournisseur standard avec celui du moins cher." Ce dernier chiffre correspond à une consommation de 7.000 KWh.

L'énergie verte a le vent en poupe

L'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), , qui dit avoir clarifié la question de la fourniture par défaut, invite les consommateurs à aller comparer les offres sur calculix.lu avant de s'engager.

Mardi matin, à l'occasion de la présentation de son rapport annuel sur l’évolution en 2017 des marchés de l’électricité et du gaz naturel qu'elle doit envoyer à la Commission européenne, l'ILR préfère remarquer un autre fait: «La production d’électricité à partir de sources renouvelables a augmenté de 31 % par rapport à 2016. L’ILR constate en effet qu’en 2017 la part des énergies renouvelables dans la production s’élève à 605 GWh, ce qui correspond à 9,25 % de la consommation nationale. De plus, les gestionnaires de réseau ont reçu en 2017 des demandes de raccordement pour un total de 57 MW de capacité supplémentaire de production électrique. La capacité de production électrique, qui se situe fin 2017 à 426 MW dont 309 MW de capacité renouvelable, va donc continuer à augmenter dans les années à venir.»

Le réseau allemand coûte plus cher

Mais les prix devraient à nouveau s'envoler en 2018: au 1er janvier, les tarifs d'utilisation du réseau d'électricité ont déjà augmenté de 17%. Ces frais, qui représentent le coût du transport et de distribution de l'électricité entre son lieu de production et le client final, ont augmenté pour deux raisons:

les coûts pour les services relatifs à la stabilité du système électrique luxembourgeois, prestés par le réseau de transport allemand , ont fortement augmenté .



pour les services relatifs à la stabilité du système électrique luxembourgeois, prestés par le , ont . des investissements conséquents de la part des gestionnaires de réseau sont nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement et pour préparer la transition vers une utilisation plus efficiente de l’énergie.



Or les deux tiers de l'électricité consommée au Luxembourg, par les trois types de clients (résidentiels, professionnels et industriels), provient d'Allemagne.

Le prix de l'électricité facturé à un client est une addition de quatre postes. Outre le poste sur le réseau allemand "frais de réseau", le poste "énergie et fourniture" pourrait aussi augmenter, selon les fournisseurs d'électricité et leur manière de s'approvisionner. L'électricité n'est pas achetée au jour le jour pour être redistribuée directement mais avec une, deux ou trois années d'avance, c'est le cas pour 46% des contrats bilatéraux signés par les fournisseurs luxembourgeois. Cette année, la "bourse" de l'électricité est en nette hausse, ce qui ne devrait se répercuter sur la facture individuelle que l'an prochain ou l'année d'après.

Si la TVA ne bouge pas, en revanche, la partie "taxes et obligations de service public" devrait pour sa part baisser. Fin janvier aussi, l'ILR avait expliqué cela par la "baisse de la contribution au mécanisme de compensation (qui passe de 3,18 ct/kWh à 2,54 ct/kWh), une redevance légale servant à financer les subventions accordées aux centrales de production d’électricité sur base d’énergies renouvelables ou de la cogénération à haut rendement". Sur le client résidentiel moyen et ses 4.000 KWh d'électricité, cela fait baisser la facture de 20,6 euros en 2018 par rapport à 2017.

Si l'on prend le chiffre de 45% de la facture dans les coûts de réseau qui augmentent de 17% en 2018, cela donne une augmentation de 49 euros sur ce poste.

Et donc, au final, une augmentation de 28 euros.

Selon le régulateur, la baisse n'a eu que peu d'impact sur les clients en difficulté. En 2017, les fournisseurs ont envoyé 8.229 notes d'information sur les difficultés de leurs clients à l'Office social. 1.663 demandes de déconnexion ont été envoyées aux fournisseurs et la moitié ont été réalisées (883, contre 964 en 2016).