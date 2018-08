2017 a été "une bonne année globalement", indique le directeur général de la Commission de surveillance du secteur financier, Claude Marx, dans son rapport annuel.

La CSSF inflige 17,5 millions d'euros d'amendes

(T. L.) «2017 a été une bonne année globalement pour le centre financier luxembourgeois», relève le directeur général de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Claude Marx, en préambule du rapport annuel de 172 pages, envoyé hier après-midi par courrier électronique.

«Le nombre total de banques est resté stable. Certains établissements financiers internationaux présents au Grand-Duché se sont transformés en succursales, et ce phénomène devrait continuer, tout comme certains regroupements d’établissements ne disposant pas de la masse critique afin de faire face notamment au coût réglementaire. Ceci est contrebalancé par un certain nombre de banques et entreprises d’investissement qui se sont installées ou ont montré un intérêt pour s’établir ou élargir leurs activités au Luxembourg, notamment en réaction au Brexit», assure le directeur du régulateur financier.

«Dans le domaine des fonds d’investissement, les avoirs sous administration ont atteint fin 2017 une somme record de 4.159 milliards d'euros, et au niveau des gestionnaires de fonds, nous avons constaté une croissance surtout pour les gestionnaires de fonds alternatifs. Le nombre de personnes employées dans le secteur financier sous la surveillance de la CSSF était en légère hausse et a dépassé 46.000 personnes fin 2017», écrit encore M. Marx.

Le directeur de la CSSF alerte sur six risques que la place va devoir surveiller ou continuer à surveiller: la montée en puissance de partis populistes en Europe, le risque de défaillance de certaines banques en Europe, la croissance des dépenses face à des revenus qui augmentent moins rapidement, le risque réputationnel que des entités font courir à la Place, le risque sur l'emploi lié à la sous-traitance dans d'autres pays d'un côté et à la robotisation de l'autre et les dangers liés à la cybercriminalité.

Dix ans après la crise des subprimes, grâce à la réglementation bancaire internationale, analyse-t-il «les banques sont aujourd’hui mieux capitalisées et disposent de fonds propres de meilleure qualité. Fin 2017 a été trouvé un accord concernant les réformes de Bâle III, initiées par le G20 en réponse à la crise financière. Les banques luxembourgeoises ne seront que peu affectées par cette réforme. Elles sont généralement bien capitalisées, mais il faut rester vigilant en particulier en ce qui concerne les risques du marché immobilier, avec une hausse des prix continue et des taux d’intérêt historiquement bas. Le gouvernement a déposé en 2017 un projet de loi prévoyant la possibilité de garantir des conditions de prêt saines pour ce qui est du crédit immobilier résidentiel, au cas où le Comité du risque systémique détecterait une hausse des vulnérabilités dans le bilan des ménages.»

Pour faire face à ses missions, la CSSF a recruté 106 nouveaux agents sur 3.965 candidatures l'an dernier et compte plus de 800 agents, pour un chiffre d'affaires de 97 millions d'euros, dont 17,5 millions d'amendes, et un bénéfice de 5 millions d'euros.