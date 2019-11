La Place luxembourgeoise doit activement se préparer à embrasser cette nouvelle technologie.

La blockchain, nouveau défi des fonds

Quel est l’impact de la blockchain pour l’industrie des fonds? L'Association luxembourgeoise des fonds d’investissements (ALFI) tenait ce mercredi une conférence sur le sujet. Pour Laurent Marochini – l’un des organisateurs, et co-chairman du groupe de travail sur la blockchain et les avoirs digitaux au sein de l’association, certains métiers et acteurs seront affectés par cette nouvelle technologie.

Un grand livre comptable

Selon lui en effet, cette dernière est comparable à un grand livre comptable dans lequel les participants ont la possibilité d’inscrire leurs instructions: «Le nombre de membres peut être restreint (comme dans un club fermé), ou bien ouvert à tous. Il ne s'agit pas uniquement d'y inscrire les instructions, mais aussi de valider ces informations, ce qui confère toute sa sécurité à la structure», détaille-t-il.

Laurent Marochini (ALFI) Photo: Guy Jallay

«Et chaque fois qu’on tourne une page, des systèmes de cryptographies permettent alors de sécuriser ces données, puis de conserver l’historique et de retracer ces mouvements financiers».

Concrètement, lors de la création et du lancement d'un fonds d’investissement, tous les acteurs impliqués dans le processus – depuis le montage initial, jusqu'à l’audit et la gestion des risques, pourront, grâce à la blockchain, contribuer à enrichir la plate-forme (ou livre) privés de gestion et de distribution du produit en question.

Nous sommes encore à l’aube d’une nouvelle décennie. Laurent Marochini (ALFI)

Dans ce contexte, certains métiers seront amenés à se transformer. Comme celui de l'agent de transfert, qui s’effectue aujourd'hui de manière électronique, bien souvent via des infrastructures informatiques lourdes.

«Cette activité est vouée à se digitaliser et à potentiellement s'effectuer via la blockchain; les agents dépositaires et les banques, devront donc revoir leur modèle et leur rôle, notamment sur le segment de la sécurisation des actifs», prévoit-il. «Dans un monde digital, on est exposé à des cyberattaques».

S'adapter ou disparaître

«Nous aurons donc toujours besoin d’un tiers de confiance, pour sécuriser ces systèmes».

Toutefois, les acteurs qui ne s'adapteront pas à ce changement seront amenés à disparaître, prévient le représentant de l'ALFI.

Nous devons bouger et avancer collectivement et de manière intelligente Laurent Marochini (ALFI)

Pour ce dernier, de nouveaux modèles d'affaires et services émergeront avec la blockchain, impliquant la venue de nouveaux entrants sur le marché.

S'il existe déjà des initiatives pilotes en termes de blockchain appliquée aux fonds – notamment dans le segment d'agent de transfert et de la distribution, avec FundsLDT au Luxembourg et Iznes en France – le secteur n'a toutefois pas encore vraiment adopté la technologie.

Avancer collectivement

«Nous sommes encore à l’aube d’une nouvelle décennie. Nous voyons certes des projets qui poussent, et qui impacteront notre futur. Mais il ne faut pas tarder».

«Si au Grand-Duché, nous ne prenons pas les devants, d'autres le feront avant nous», prévient Laurent Marochini.

«Nous devons bouger et avancer collectivement et de manière intelligente. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers».

