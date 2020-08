Après avoir écopé d'une amende de 4,6 millions d’euros de la CSSF, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) annonce ce lundi avoir «corrigé les faiblesses identifiées».

La BIL fait son mea-culpa

La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) promet qu’on ne l’y reprendra plus. En pleine pause estivale, alors que l’actualité est uniquement rythmée par les nouvelles covid-19, la banque annonce avoir réagi suite à la sanction de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). En cause: «certaines faiblesses» constatées dans le dispositif de la banque pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour rappel: entre octobre et novembre 2017 et juillet et septembre 2018, la CSSF avait effectué des contrôles à la BIL et pointé du doigt ces «faiblesses» dans le dispositif mis en place au moment des contrôles. Le 16 mars dernier, la CSSF avait alors prononcé une sanction administrative à l’encontre de la BIL, la contraignant à payer une amende de 4,6 millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionnel au chiffre d’affaires; en 2019, le chiffre d’affaires de la banque s’élevait à 568 millions d’euros.

De nouveaux spécialistes en matière de compliance

D’après le communiqué de la banque diffusé ce lundi, aucune activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme n’a été identifiée. Suite à cette sanction, la BIL explique cependant avoir «rapidement pris les mesures appropriées pour corriger les faiblesses identifiées» et avoir «défini un nouveau et rigoureux cadre de tolérance au risque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».

Plus concrètement, la banque s’est employée à recruter des spécialistes en matière de compliance, à organiser des formations supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à renforcer la sensibilisation des collaborateurs sur ces thématiques.

«Lorsque j’ai été nommé à la tête de la BIL, ma priorité absolue était de veiller à ce que la gouvernance et les procédures de compliance de la BIL soient encore renforcées afin de garantir l’application des standards les plus élevés à tout moment», explique Marcel Leyers, CEO de la BIL. Il avait remplacé Hugues Delcourt en mai 2019 à la tête de la banque.

La CSSF est au Luxembourg l’autorité de surveillance compétente entre autres en matière de surveillance du respect des obligations professionnelles en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Si les établissements placés sous sa surveillance manquent à leurs obligations, le régulateur peut leur infliger des sanctions – c'est ce qui était arrivé notamment à la filiale luxembourgeoise du groupe Edmond de Rothschild, qui avait écopé d'une amende de presque neuf millions d’euros, et à la Banque Havilland (quatre millions d’euros).

