L'innovation tient son salon

Aude FORESTIER L'intelligence artificielle se trouvera au programme de cette édition 2019 de l'ICT Spring Europe

Les professionnels des technologies de l'information et de la communication le savent. L'ICT Spring Europe est LE rendez-vous à ne pas manquer. Organisé par l'agence de communication Farvest depuis 2010, il se tiendra aujourd'hui et demain au Centre des conférences du Kirchberg. Près de 5.000 participants s'y sont enregistrés (exposants, intervenants, délégations, visiteurs, journalistes), d'après Charlotte Boutelier, Head of Marketing chez Farvest.

Plus de 72 pays seront représentés lors de cette édition 2019 dont le Canada, la Belgique, le Royaume-Uni, le Japon, Israël, la Chine, la Corée du Sud et l'Ukraine, présents grâce au Luxembourg trade and investment office (LTIO). Il s'agit d'un réseau de huit bureaux du ministère de l'Economie, servant à promouvoir l'économie grand-ducale et les entreprises dans le monde entier.



Cette année, le village des start-up prendra de l'ampleur. «D'habitude, il compte 30 entreprises», note Charlotte Boutelier. Là, 61 jeunes pousses y exposeront à la fois leur produit et leur savoir-faire. La Head of Marketing explique cette augmentation du nombre de sociétés participantes par le fait que «l'événement a pris de l'ampleur. Il est plutôt international».



Un programme riche



«Il y a un attrait pour le Luxembourg», ajoute-t-elle. La cinquième édition du «Pitch your start-up», la compétition qui permet aux jeunes entreprises innovantes de se présenter et de gagner la coquette somme de 100.000 euros, se tiendra pendant le salon. En tout, 60 start-up y participeront.

A noter encore que les douze firmes innovantes sélectionnées ,il y a peu, pour la première édition du programme d'accélération Nadinfin développé par l'organisation de l'ICT Spring et Middle Game Venture avec la Luxembourg House of Fintech (LHoFT), seront présentes.

Comme à chaque fois, le programme sera riche. Il ne laissera pas les professionnels du secteur sur leur faim. En effet, il sera question de la FinTech, un thème déjà présent lors des éditions précédentes.



La technologie blockchain – elle permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente et sécurisée, sans être supervisée par un organe de contrôle central –, la Banque 4.0, la 5G seront aussi des thèmes traités lors de la conférence. Le renforcement du rôle des femmes dans l'industrie des technologies fera l'objet d'une discussion lors du deuxième jour.



La Chine, le pays invité



Les habitués retrouveront le Space Forum et le Fintech Summit. La nouveauté 2019 étant le sommet dédié à l'intelligence artificielle, le sujet présent, en ce moment, sur toutes les lèvres.

Cette année, «nous avons un pays invité, c'est la Chine», souligne Charlotte Boutelier. «Dans toutes les conférences, nous aurons des orateurs» venant de l'Empire du milieu. Elle cite James Chou, le directeur général et PDG de Microsoft pour les start-up pour la Chine, le Japon et la Corée, le Docteur Shunfan Wu, Professeur titulaire, doyen exécutif de l'école d'aéronautique et d'astronautique de l'Université Jiao Tong de Shanghai et enfin Ji Wu, Ancien directeur général et professeur, Centre national des sciences spatiales (NSSC).

La Chambre de commerce du Luxembourg installera un plateau de télévision. Les interviews des speakers seront diffusées sur internet tout comme des émissions thématiques. L'une d'entre elles se focalisera sur quatre secteurs économiques qui seront bouleversés par le développement de l'intelligence artificielle.

Charlotte Boutelier évoque la présence de Brett King, auteur à succès mondial, futuriste, animateur de l'émission de radio «Breaking Banks» sur Voice America suivie par plus de neuf millions d'auditeurs par mois et fondateur de la start-up «Moven». «Il réalisera un podcast sur l'ICT Spring», dit-elle. Le sujet? «En quoi le Luxembourg est un endroit attractif pour les FinTechs». Une manière de promouvoir le pays et de donner envie aux sociétés de venir s'y installer.