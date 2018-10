L'innovation au service de l'impact social

Le premier hackathon Lux4Good s'est tenu ce week-end au Luxembourg en présence de la Grande-Duchesse. Grossesse et handicap, diversité et désendettement: trois projets forts ont "gagné".

Le format est aussi inédit qu'intelligent: et si l'innovation se mettait au service de l'impact social, sociétal et environnemental.

Pour la première fois au Luxembourg s'est déroulé vendredi et samedi un hackathon, Lux4Good, autour de ce thème, au Technoport.

Par les six projets portés par 33 participants, le jury, présidé par la Grande-Duchesse Maria Teresa et composé d'une conseillère du ministre du Travail en charge de l'Economie sociale et solidaire Nadine Muller, du CIO de la Bourse de Luxembourg Bernard Simon et d'un managing partner de Deloitte Yves Francis, ont porté leur choix sur: ...