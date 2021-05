A la Bourse de Luxembourg, le spectre de l’inflation a de nouveau défrayé les chroniques et effrayé les investisseurs.

L'inflation joue les trouble-fête

Par Julien Ensch

La semaine passée, le spectre de l’inflation a de nouveau défrayé les chroniques et effrayé les investisseurs. En effet, tout le monde attendait avec impatience la publication des chiffres d’inflation aux Etats-Unis. D’ailleurs, les analystes se sont livrés au jeu des pronostics et leurs estimations tournaient autour d’une hausse de 3,6%. Cependant, les chiffres publiés mercredi dernier ont montré que l’inflation sur les douze derniers mois avait bondi de 4,2% au cours du mois d’avril. Par conséquent, l’aversion au risque des investisseurs a resurgi et les principales bourses européennes ont terminé la semaine en ordre dispersé : l’Euro Stoxx 50 (-0,42%), l’indice allemand DAX30 (+0,11%) et l’indice français CAC40 (-0,01%).



L’indice LuxX a plus souffert que ses homologues puisqu’il a clôturé la journée de vendredi à 1563,5194 points, ce qui implique une baisse hebdomadaire de 1,03%.

RTL recule, Socfinasia progresse

Au sein de l’indice de référence luxembourgeois, la société d’investissement Luxempart a chuté de 1,64% sur l’ensemble de la semaine. L’entreprise a annoncé mardi passé qu’elle avait conclu un accord avec KBC Securities NV pour les services de tenue de marché. Un des objectifs de cet accord est d’assurer un volume d’échanges de titres suffisant de Luxempart en ligne avec les politiques et les conditions générales de la Bourse de Luxembourg. En échange de ces services, Luxempart paiera une commission annuelle à KBC Securities NV.

Le groupe audiovisuel RTL Group a, quant à lui, enregistré un recul de 1,12% sur la semaine passée et ce malgré l’annonce que la société demeure toujours la première marque média au Luxembourg. Selon une étude réalisée par l’institut de sondage TNS-ILRES entre février 2020 et février 2021, RTL Luxembourg est arrivée à atteindre 424.100 résidents par semaine grâce à sa chaine radio, sa chaine de télévision ainsi que ses canaux digitaux. Ce chiffre, qui signifie que le groupe touche 80,6% de la population luxembourgeoise, constitue un nouveau record.

A l’opposé, Socfinasia fait partie des rares sociétés qui affichent une performance hebdomadaire positive (+2,22%) profitant du rallye qui se poursuit sur les matières premières. Ainsi, l’entreprise spécialisée dans la production de l’huile de palme et de caoutchouc a, avant tout, bénéficié de la nouvelle hausse du cours de l’huile de palme brute CIF Rotterdam qui est passé de 1.265 dollars américains par tonne à 1.275 dollars américains par tonne au cours de la semaine passée.

