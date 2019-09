Avec plus de 4.000 milliards d'euros d'actifs nets sous gestion, l'industrie des fonds luxembourgeoise est leader au niveau européen.

L'industrie des fonds en chiffres

Mara BILO Avec plus de 4.000 milliards d'euros d'actifs nets sous gestion, l'industrie des fonds luxembourgeoise est leader au niveau européen.

Selon les chiffres de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et de l'Association luxembourgeoise de l'industrie des fonds d'investissement (ALFI), l'industrie des fonds luxembourgeoise, véritable moteur de l'économie du pays, représente actuellement 4.484,7 milliards d'euros – ce qui correspond à une croissance de plus de 4,7 % sur les douze derniers mois. Le Luxembourg est ainsi le premier centre de fonds d'investissement en Europe, le deuxième au monde après les États-Unis. D'après les informations de l'agence de promotion pour la place financière «Luxembourg for Finance», les fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg sont répartis dans plus de 70 pays, situés plus particulièrement en Europe, Asie, Amérique latine et au Moyen-Orient. Pour le futur, l'industrie des fonds mise de plus en plus sur le «vert» et l'investissement responsable: l'agence de labellisation LuxFLAG, qui octroie des labels certifiants les politiques d'investissement responsable, a déjà à ce jour labellisé plus de 100 produits financiers.

L'industrie des fonds au Luxembourg:



L'industrie des fonds en Europe et dans le monde: