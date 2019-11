Perçues comme une chance, les solutions fintech freinent encore l'accès des plus pauvres à l'argent, au crédit et à l'assurance.

L'inclusion financière peine face au digital

Le recours à des services financiers et bancaires de base et à faible coût, reste encore une gageure pour des millions de très petites et moyennes entreprises en difficultés. Et ce, malgré le développement croissant des technologies digitales appliquées à la finance (fintech), qui proposent des solutions de paiements, de transactions financières, de prêts, d'échanges de devises ou encore d'assurance, etc., censées être accessibles au plus grand nombre.

Défi digital

L'inclusion financière, ou l'ensemble des dispositifs déployés pour lutter contre l'exclusion bancaire et financière, a été le sujet de la Semaine européenne de la microfinance, organisée du 20 au 22 novembre, par l'European Microfinance Platform (e-MFP), un réseau d'organisations européennes et d'individus actifs dans l'inclusion financière, dans les pays en développement. L'occasion de revenir sur les principales tendances, qui semblent se dessiner sur le sujet.

Selon une étude – «The financial inclusion compass 2019» – menée auprès de professionnels du secteur, de toutes les spécialités et de toutes les régions géographiques – la transformation digitale reste l'un des principaux défis de l'inclusion financière.

C'est aux fournisseurs fintech, de proposer des solutions TIC adaptées à ces clients peu fortunés. Sam Mendelson

Certes, «la technologie peut fournir plus rapidement et plus efficacement des services abordables, et ainsi réduire les coûts opérationnels des très petites et moyennes entreprises, tout en minimisant leur gestion du temps et des ressources», reconnaît Sam Mendelson, l'un des spécialistes sur la question, et auteur du document. «C'est donc aux fournisseurs fintech, de proposer des solutions TIC adaptées à ces clients peu fortunés».

Sam Mendelson est spécialiste de l'inclusion financière chez l'e-MFP. Photo: Guy Jallay

Approche centrée-client

Bien qu'elles confèrent de nombreuses opportunités, les solutions technologiques appliquées aux opérations de microfinance, peuvent toutefois engendrer des risques et des dommages, qui n'en sont pas moins inquiétants.

Dans ce domaine, Sam Mendelson, déplore ainsi une absence de protection du consommateur, et ce sous toutes ses formes: que ce soit sur les données personnelles et professionnelles, ou à travers une offre de produits bien souvent inadaptée aux besoins des populations ciblées.

La fracture numérique reste toujours un gouffre Sam Mendelson

A titre d'exemple, l'émergence du crédit en ligne a rendu le besoin de confidentialité des données et la protection des clients encore plus nécessaires. «Ceux-ci exigent une attention beaucoup plus soutenue, qu'auparavant», insiste le spécialiste de l'inclusion financière. «Malgré les nombreuses innovations technologiques, le degré de protection des clients n’a malheureusement pas été soutenu».

Régulation trop lente

Et même sans malversations ni violation des données, «la fracture numérique reste toujours un gouffre,» poursuit-il. «Les très pauvres sont bien souvent desservis par des infrastructures inadéquates, et manquent d'éducation digitale pour profiter pleinement de ces progrès et de ces applications».

La nécessité de renforcer la protection de ces populations à risque, notamment par l'adoption d'une approche centrée-client, constitue donc l'autre grand défi de la microfinance. «La protection du client commence par une démarche orientée-client: les deux devraient être au cœur de notre pratique d'inclusion financière,» prône Sam Mendelson.

Les banques centrales ont un besoin urgent de formation et d’assistance technique, afin de faire face à l’évolution rapide des paysages qu'ils supervisent. Professionnel de l'inclusion financière, cité par Sam Mendelson

Malgré ces préoccupations générales, soulevées par les professionnels sondés pour les besoins de l'étude, «tous ont de bonnes raisons d'être optimistes», relativise l'auteur du document. Les personnes interrogées, confirment en effet que «la protection des clients dans les services de crédit en ligne, commence à être prise très au sérieux». Certaines rappellent aussi que «des régulateurs de différents pays ont accru leurs exigences en matière de standards, sur le sujet».

Exclus de l'assurance

D'autres regrettent cependant que «ces superviseurs ne sont pas encore au top, et peinent à suivre la révolution numérique». D'autres encore, cités par Sam Mendelson, estiment que «les banques centrales ont un besoin urgent de formation et d’assistance technique, afin de faire face à l’évolution rapide des paysages qu'ils supervisent».

Pour les experts interrogés, le financement d'activités agricoles, de la production au marché, sera l'un des défis majeurs du futur. Il notent en effet que les prestataires de services financiers, notamment les assureurs, ont souvent des objectifs et des opportunités qui ne correspondent pas aux attentes des agriculteurs.

«L'agriculture est le secteur de l'économie, où la plus grande partie de la population financièrement exclue vit et travaille pour survivre, surtout dans les pays en développement», explique Sam Mendelson. Pour ce dernier, le changement climatique accroît encore plus l’urgence d'inclusion financière, car il touche de façon disproportionnée les groupes les plus vulnérables, que sont les agriculteurs, qui bien souvent peinent à s'assurer contre ces risques. «On ne peut plus le nier, on danse sur un volcan,» s'alarme-t-il.