L'été, les jeunes abandonnent le cash

Thierry LABRO Une étude publiée ce lundi par Mastercard montre que près de 90% des jeunes Luxembourgeois ont une carte de crédit et qu'ils l'utilisent de plus en plus, surtout en vacances.

Dans une étude publiée lundi matin et menée auprès de 1.000 Belges et 150 Luxembourgeois de moins de 30 ans, début juillet, Mastercard conclut que «la jeune génération luxembourgeoise préfère les transactions électroniques (79 %) aux autres moyens de paiement et adopte sans hésitation un comportement ,cash-less‘. A titre de comparaison, ce chiffre atteint 70 % en Belgique.»

«La grande majorité des jeunes luxembourgeois (83 %) affirme être déjà titulaire d’une carte de paiement sans contact, pour seulement 46 % en Belgique.»

Plus de neuf Luxembourgeois sur dix possèdent leur propre carte de crédit contre «seulement» 74 % des Belges.

Plus spécifiquement, 74 % des jeunes luxembourgeois détiennent une carte de crédit classique et 17 % se tournent vers le modèle prépayé.

Autre différence, moins d'un jeune sur quatre n'a pas d'assurance complémentaire pour couvrir les risques liés à son voyage, «ils sont peu inquiets qu’un pépin leur arrive durant leur séjour (32 %), ils sont déjà couverts par une autre assurance (29 %) ou ces assurances sont tout simplement trop coûteuses (24 %)», dit le géant américain de la carte de crédit.

1.410 euros pour les vacances

«Le paiement par carte reste fortement privilégié par les touristes luxembourgeois âgés de 18 à 30 ans, notamment lors de l’étape de réservation: une majorité des répondants ont utilisé le paiement électronique pour réserver leur transport (64 %) et leur hébergement (63 %). Selon l’étude, les personnes qui optent pour ce mode de paiement s’accordent pour dire que c’est le moyen le plus pratique (86 %) et le plus rapide (69 %).»

Ou encore «la carte de crédit a pris une place de choix dans les habitudes de paiement des jeunes, puisque c’est la carte la plus plébiscitée pour la réservation du logement (50 %) et du transport (47 %), loin devant la carte de débit, le transfert d’argent et le cash».

Sur place, ils utilisent leur carte au restaurant, dans les magasins de vêtements, pour acheter un ticket de concert ou de spectacle, au péage ou pour louer une voiture. Mais le cash reste privilégié dans les bars, les petits achats, les transports publics et les taxis.

Et encore se retiennent-ils par peur de dépenser trop (60%), parce qu'ils se sentent davantage en sécurité en payant avec du cash (56%) ou parce que ce n'est pas possible de payer par carte (33%).

L'an dernier, selon une étude du Statec reprise par Mastercard, les jeunes ont dépensé 1.410 euros pour leurs vacances estivales, soit 160 euros de plus que leurs pairs belges. Dont 40 % pour l'hébergement contre un quart du budget en moyenne pour les Belges.

C'est l'autre enseignement de l'étude: les trentenaires luxembourgeois ne sont plus que 18% à passer par une agence de voyage, contre 58% par un site de voyage et 24% par d'autres services.