Face à la perte de pouvoir d'achat sur leurs placements classiques, les Luxembourgeois osent l'investissement financier.

Wirtschaft 8 Min.

L'épargne traditionnelle n'a plus la cote

Marc AUXENFANTS Face à la perte de pouvoir d'achat sur leurs placements classiques, les Luxembourgeois osent l'investissement financier.

Quels sont les placements d'épargne préférés des résidents Luxembourgeois? Et quelles sont les grandes tendances actuelles dans ce domaine? Historiquement, les épargnants ont généralement recherché des placements qui leur procuraient un rendement maximal, pour un risque minimal», note Georg Joucken, Head of Private Banking chez Banque Raiffeisen.

«Jusqu'à récemment, ils privilégiaient ainsi des produits d'épargne avec une rémunération sous forme d'intérêts monétaires (comme notamment les dépôts à terme, qui génèrent un taux d'intérêt) et emprunts obligataires (avec un coupon qui paie annuellement)».

Ainsi, selon l'étude la plus récente de la Banque centrale du Luxembourg (BCL), publiée en 2016, les actifs financiers les plus détenus par les résidents luxembourgeois étaient le compte à vue et le compte d'épargne, présents au sein de 96,7 % des ménages.



Pour l’année 2014, toujours selon la BCL, seulement 15,3 % de tous les actifs bruts détenus par les ménages étaient des actifs financiers: «Ceux-ci se composaient de dépôts (46,3 %), de pensions et assurances-vie privées (17,6 %), de fonds communs de placement (15,8 %), d'actions (5,4 %), d’obligations (2,0 %) et d'autres actifs financiers (10,7 %)», précisait le document de l’institution financière.

Historiquement, les épargnants ont généralement recherché des placements qui leur procuraient un rendement maximal, pour un risque minimal. Georg Joucken, Head of Private Banking (Banque Raiffeisen)

En quête de rendements

Par ailleurs, la valeur moyenne des actifs financiers atteignait 132.400 euros, contre 88.400 en 2010. «Cette hausse reflète principalement une augmentation des dépôts (comptes à vue et comptes d'épargne), dont l’encours se chiffrait à 60.000 euros en moyenne en 2014», ajoutait la BCL, qui notait que «moins de ménages détenaient des fonds communs de placement (19,0 % des ménages en 2010 et 14,6 % en 2014), des obligations (passage de 4,4 % à 2,6 % des ménages) ou des actions (de 10 % à 9 %).

Kaufkraft-Studie: Wer hat das dickste Portemonnaie? Den Menschen in Europa stehen jedes Jahr im Schnitt 14.739 Euro für Ausgaben und zum Sparen zur Verfügung. In Luxemburg ist das verfügbare Nettoeinkommen allerdings fast dreimal so hoch.

Les tendances d'épargne telles que relevées par la BCL ont certainement évolué depuis. La prochaine publication de l'institution sur le sujet devrait toutefois paraître en 2020.

Depuis quelques années cependant, la baisse continuelle des taux d'intérêts directeurs par les banques centrales, conjuguée à l'inflation croissante, a pénalisé ces placements d'épargne classiques, au point de perdre désormais en pouvoir d'achat. En dépit de cette conjoncture défavorable, certains gardent toutefois une position toujours aussi attentiste: «Nos clients n’ont pas nécessairement changé drastiquement leur façon d’épargner. D'aucuns ont fait le choix d’attendre la remontée des taux et de faire le dos rond», observe Romain Girst, directeur de la Banque de Détail de BGL BNP Paribas. «Mais, maintenant que ces taux sont au plancher, et que les économistes annoncent que cette situation devrait durer, certains commencent toutefois à trouver le temps long et à s'intéresser à d’autres investissements.»

Quand on parle d'alternative à l'épargne, on touche très vite à des produits d'investissement. Et ce n'est pas toujours évident pour les épargnants luxembourgeois. Alessandra Simonelli, Head of Customer Journey (BIL)

Claude Hirtzig, Chef du département Banque des particuliers et Professionnels à la BCEE, regrette également cette approche conservatrice: «Une partie de nos clients préfère encore opter pour des produits classiques. Mais les efforts en matière d'information et d'éducation financières entamés depuis des années portent cependant leurs fruits auprès de la majorité de notre clientèle. D'autant que celle-ci a pu également bénéficier de la diversification des produits d'épargne, proposés au cours des dernières années», constate-t-il.

«Depuis environ trois ans, l'encours des produits obligataires a baissé de quelque 30 %. Et les obligations qui arrivaient à échéance n’ont ainsi plus été remplacées. Leur rendement étant trop bas, les épargnants se tournent donc tout naturellement vers des alternatives plus rentables».

L'attrait fiscal

Selon Alessandra Simonelli, Head of Customer Journey chez BIL, ce changement de stratégie suscite toutefois des hésitations: «Quand on parle d'alternative à l'épargne, on touche très vite à des produits d'investissement. Et ce n'est pas toujours évident pour les épargnants luxembourgeois de passer de l'épargne classique à de l'investissement. Car ils préfèrent des placements sécurisés, qui offrent une certaine protection, tout en restant suffisamment liquides», précise-t-elle

Les efforts en matière d'information et d'éducation financières entamés depuis des années portent leurs fruits auprès de la majorité de notre clientèle. Claude Hirtzig, Chef du département Banque des particuliers et Professionnels (BCEE)

Retraite complémentaire

Aussi, parmi les options répondant à ces stratégies d’épargne, les produits structurés semblent les plus prisés: «ll s'agit de véhicules composés de plusieurs produits ou instruments financiers, qui proposent une large flexibilité, en termes de rendements, de durée, et de liquidité. Ils sont susceptibles de s'adapter à la plupart des profils d'épargnants», détaille cette dernière. «Certains sont à faibles taux (0,5 %), avec une garantie de récupérer l'intégralité du capital».

Des outils digitaux pour l’éducation financière La CSSF a dévoilé un site et des applications grand public visant notamment à briser les tabous sur l'argent.

D'autres offrent des rendements plus élevés, avec l'argent bloqué sur la durée (8-10 ans), et la garantie de récupérer à maturité un capital plancher prédéterminé. Autre produit très sollicité par les clients, le plan d'épargne en fonds, dans lequel ils peuvent placer des petits montants, (100 à 200 euros en moyenne) chaque mois. Une façon simple pour les non-initiés de se familiariser avec ces types de produits financiers.

En investissant de manière progressive, les risques sont maîtrisés, et permettent de contrecarrer les effets des rendements négatifs sur la durée. Les épargnants recherchant avant tout l’avantage fiscal, pourront eux regarder du côté des produits d’assurance, comme le contrat d’épargne pension: «Il est assez simple en soi, et sa construction basique est très facile à comprendre», indique Claude Hirtzig. Cerise sur le gâteau, le dispositif fiscal permet de constituer une épargne de retraite complémentaire.

Bâtir des pistes de réflexions

«Tout en autorisant une déduction jusqu’à 3.200 euros par personne et par an, pour chaque classe d'âge, le dispositif permet aussi de construire des réflexions de placements supplémentaires autour de cette base. Un très bon point donc, pour l'éducation financière des clients qui accèdent à ces produits».

Marc Hengen, l'administrateur délégué de l'Association des Compagnies d’Assurance (ACA), confirme cette tendance. Le changement remonte selon lui à quelques années en arrière, quand les taux de rendement des obligations ont commencé sérieusement à diminuer et sont rentrés maintenant dans une phase négative.

Photo: Shutterstock

«Les assureurs ont en effet observé un fort intérêt de la part des résidents luxembourgeois pour ces contrats d’épargne pension. Ces derniers peuvent choisir, soit un sous-jacent sans risque, soit un fonds mixte, avec toutefois une part d'actions limitée en fonction de la tranche d'âge. La déduction fiscale est régie par l’article 111bis de la loi sur l'imposition des revenus. Et encouragés par les avantages fiscaux qui y sont rattachés, ces produits gardent toujours un attrait auprès de nos clientèles, jeunes et moins jeunes.»

Susciter l’impact

Autre phénomène observé chez les épargnants, outre la recherche de diversification et d'avantages fiscaux: l'investissement socialement responsables (ISR).

Les assureurs ont en effet observé un fort intérêt de la part des résidents luxembourgeois pour ces contrats d’épargne pension. Marc Hengen (ACA)

«Très sensible aux problématiques d’environnement, la clientèle cherche aussi à générer un impact positif sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Ainsi en 2015, la part des fonds ISR ne représentait que 5 % des investissements fonds pour notre clientèle du réseau des agences; en 2019, c’est près de 30 % des fonds investis qui ont un biais ISR», rappelle Romain Girst.

Nachhaltige Finanzprodukte: "Wir können noch mehr erreichen" Nachhaltigkeit und private Altersvorsorge: Luxemburger Fondsbranche steht vor großen Umwälzungen.

Tous les experts constatent eux aussi cet engouement pour les produits de finance durable, depuis que les changements climatiques et sociaux deviennent tangibles et donc plus médiatisés. Selon eux, les épargnants essaient désormais de trouver un juste milieu entre leur objectif financier et un impact écologique et social positif. Une tendance qui, pour eux, n'en est qu’à ses débuts.