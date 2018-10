L'édition doit être plus variée et interactive

L'Office des publications de l'Union européenne s'intéresse aux défis de la digitalisation.

A quoi ressemblera le futur du domaine de l'édition? Quel sera l'impact des technologies innovantes sur la gestion et la diffusion de l'information? De nombreux représentants de l'industrie de l'édition ont essayé de répondre à ces questions et bien d'autres, ce mercredi, à l'abbaye de Neumünster, dans le contexte de la conférence «Le futur de l'édition».

Cet événement, organisé par l'Office des publications de l'Union européenne, revient sur le déclin du marché de l'édition: une étude sur les ventes de livres dans les 20 plus gros marchés du monde («Book Map: how big is global publishing?») montre en effet qu'à part en Chine, ce marché de plusieurs milliards d'euros est en baisse ...