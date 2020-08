Comme pour la Belgique, l'accord concernant le télétravail restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

L'accord sur le télétravail prolongé avec la France

Nadia DI PILLO

Après l'annonce de la prolongation de l'accord de fiscalité côté belge, c'est au tour des autorités françaises de confirmer que l'accord concernant le télétravail restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Concrètement, cela veut dire qu'un travailleur frontalier français qui effectue son travail à partir de son domicile, continue à être affilié au système luxembourgeois de sécurité sociale et ceci jusqu'à la fin de l’année 2020.

Le ministre des Finances Pierre Gramegna se félicite «encore une fois de la bonne entente entre la France et le Luxembourg». Il tient «à remercier le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, pour l’excellente collaboration.»



Pierre Gramegna tient également à rappeler que l'accord avec l'Allemagne se prolonge tacitement chaque mois, jusqu'à ce que l'un de nos deux Etats renonce à l’accord.

