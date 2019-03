La start-up Utopian Future Technologies SA (UFT) a annoncé mercredi l'arrêt de son service de navette connectée Kussbus. La jeune entreprise a décidé de se concentrer sur la technologie inhérente.

Kussbus ne roulera plus

Aude FORESTIER La start-up Utopian Future Technologies SA (UFT) a annoncé mercredi l'arrêt de son service de navette connectée Kussbus. La jeune entreprise a décidé de se concentrer sur la technologie inhérente.

Adieu Kussbus! C'est par un tweet publié ce mercredi que la start-up UFT née en 2017, installée au Lux Future Lab, a annoncé la fin de son service de transport domicile- travail.



Kussbus ferme ses portes aujourd'hui. Merci à tous les usagers d'avoir utilisé le service. Toute l'actualité de l'entreprise UFT bientôt disponible sur https://t.co/IE2L6tfhpL — Kussbus (@Kussbus_LU) 6 mars 2019





Contactée par nos soins, Annunziata Savasuli, en charge de la communication, nous a confirmé l'information. La décision de mettre un terme au service et de se focaliser sur la technologie inhérente a été décidée au début de cette année. «Nous commençons à être en discussion avec des acteurs de la mobilité», a-t-elle dit.



Lancé en avril 2018, Kussbus proposait une navette entre Arlon et le Kirchberg. Une autre ligne a fait son apparition en septembre de l'année dernière, reliant Thionville au plateau du Kirchberg. Elle a été fermée au début de cette année. En tout, plus de 3.000 trajets ont été effectués en moins d'un an.

Le premier service du genre dans la région



La plateforme technologie développée par Utopian Future Technologies permet de mettre en place un service de bus flexibles selon la demande des usagers en s'appuyant sur différents outils. A savoir : une analyse continue de la demande, un moteur d'optimisation pour déployer efficacement les véhicules selon les réservations et des applications intégrées pour connecter les usagers, conducteurs et opérateurs durant le trajet. D'après Annunziata Savasuli, cette technologie peut s'appliquer «aussi bien au service régulier et spécifique comme par exemple le transport domicile-travail, le transport scolaire ou encore le transport pour les personnes à besoins spécifiques».



La décision d'arrêter le service n'a pas été facile. «Kussbus a été le premier service de ce type dans la région», a souligné Annunziata Savasuli. «Les utilisateurs ont participé à la mise en place de ce service, a-t-elle ajouté. Il n'est pas exclu que Kussbus revienne sous une autre forme. Cette fois-ci, «en tant que fournisseur de la technologie», travaillant avec une autre firme.