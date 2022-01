Arbeitsminister Georges Engel, Mittelstandsminister Lex Delles und Wirtschaftsminister Franz Fayot wollen "zurück in die Normalität".

Wirtschaftshilfen in der Pandemie

Kurzarbeit läuft Ende Juni aus

(mab) - Die Kurzarbeit läuft Ende Juni aus. Das gaben Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Dienstag vor der Presse bekannt. Die große Linie: „Wir müssen einen Weg zurück in die Normalität finden“, sagten beide. Die Wirtschaftshilfen sollen daher sukzessive auslaufen. Bedingung: Bis dahin sind auch die sanitären Maßnahmen eingestellt.

Eine Übersicht der Änderungen:

Vor der Krise konnten nur Betriebe aus dem produzierenden Gewerbe von der Kurzarbeit profitieren. Seit Corona können auch andere Betriebe diese Hilfe anfragen - vorerst.

Bis Ende Februar können Betriebe, die aus den Bereichen Horeca, Taxi, Reise oder Weiterbildung stammen, maximal 25 Prozent der Arbeitsstunden für die Kurzarbeit anmelden.

Die Kurzarbeit aufgrund der Pandemie stand diesen Betrieben auch während der Krise lange nur dann offen, wenn sie Mitglied ihrer Federation waren. Wegen der Sperrstunde machte die Regierung auch hier eine Ausnahme: Für die Monate Januar und Februar können alle Betriebe aus dem Horeca-Bereich Kurzarbeit für maximal 25 Prozent ihrer Arbeitsstunden anmelden, auch wenn sie keine Mitglieder der Horesca sind. Nachtlokale können aufgrund der Sperrstunde 100 Prozent ihrer Stunden anmelden.

Kurzarbeit „progressiv auslaufen lassen“

Die Idee ist, „die durch Covid-19-bedingte Kurzarbeit progressiv auslaufen zu lassen„, so Fayot. Mit dieser langfristigen Perspektive soll den Betrieben die Möglichkeit gegeben werden, sich darauf einzustellen. Die Unternehmen hatten dies zuvor gefordert.

Hotellerie

Die Hotellerie soll im Februar 50 Prozent ihrer Arbeitsstunden über die Kurzarbeit absetzen können, weil sie „sehr hart von der Pandemie getroffen“ sei. Im März und April können Betriebe maximal 40 Prozent und im Mai, Juni 30 Prozent der Arbeitsstunden für die Kurzarbeit anmelden.

Eventbereich

„Wir wissen dass die Eventbranche noch härter getroffen ist als die anderen Sektoren“, so Fayot. Die Federation LEA, die Bereiche Catering und Lebensmittelhandwerk können bis Ende Februar 50 Prozent der Stunden über die Kurzarbeit anmelden. Danach gelten hier dieselben Regeln wie in den üblichen Bereichen.

Horeca

Im März und April können Cafés und Restaurants maximal 20 Prozent ihrer Arbeitsstunden bei der Kurzarbeit geltend machen. Ab März haben Betriebe aus dem Bereich Horeca außerdem nur noch Zugang zur Kurzarbeit, wenn sie Mitglied der Vereinigung Horesca sind. Das gilt auch für alle anderen Bereiche: Nur Betriebe, die Mitglieder ihrer Federation sind, haben dann noch Zugang zur Kurzarbeit.

Im Mai und Juni, „der letzten Phase des 'phasing out'“, wie Fayot sagt, können die Betriebe aus den vulnerablen Sektoren noch zehn Prozent der Stunden bei der Kurzarbeit geltend machen.

Der Horeca-Sektor hat seit Beginn der Pandemie am meisten von Kurzarbeit profitiert: 1.907 Arbeitgebern wurde Kurzarbeit gewährt, dies betraf 20.427 Arbeitnehmer. Kosten: 235 Millionen Euro.

Ab Juli 2022 sollen die Regeln für die Kurzarbeit gelten, die vor der Pandemie in Kraft waren. „Das heißt, wir limitieren den Zugang für Betriebe aus der Industrie“, sagt Fayot. „Wir wissen aber, dass wir in der Pandemie immer überrascht werden können. Darum gelten diese Bedingungen natürlich nur, wenn es keine neuen Lockdowns oder ähnliche Maßnahmen gibt“, schränkt der Wirtschaftsminister ein.

Weitere Hilfen werden schrittweise gesenkt

Die Kurzarbeit ist das wohl wichtigste Instrument, um die Wirtschaft in der Krise zu stützen. Daneben gibt es aber noch die Konjunkturhilfe und die Hilfe für nicht gedeckte Kosten. Beide wurden zunächst erhöht, laufen aber ebenfalls schrittweise aus.

In Bezug auf die Konjunkturbeihilfe wurde der Betrag für Dezember 2021, Januar 2022 und Februar 2022 zunächst von 1.000 auf 1.250 Euro pro Selbständigem und aktivem Arbeitnehmer erhöht.

Bei der Beihilfe für nicht gedeckte Kosten wurde der Prozentsatz der Betriebskosten, der für die Berechnung der Beihilfe berücksichtigt wird, ebenfalls erhöht. Die betroffenen Unternehmen können somit 100 Prozent ihrer Betriebskosten für die Monate Dezember 2021, Januar 2022 und Februar 2022 anrechnen.

Bis Juni 2022 verlängert

Die Regierung beschloss auf Vorschlag des Ministers für Mittelstand, Lex Delles, die Konjunkturbeihilfe und die Beihilfe für ungedeckte Kosten erneut um vier Monate, also von März 2022 bis Juni 2022, zu verlängern.

„Die Verlängerung der Konjunkturhilfe und der Hilfe für ungedeckte Kosten wird die notwendige Unterstützung bereitstellen, um den Liquiditätsbedarf zu decken und mehr Planungssicherheit für Unternehmen in Schwierigkeiten zu bieten„, sagte Delles.

Die Konjunkturhilfe wird zugunsten aller Wirtschaftszweige, die derzeit dafür in Frage kommen verlängert. Das betrifft Horeca, Veranstaltungen, Unterhaltung, Kultur und Verkauf von Neuwagen. Aber auch hier wird der Betrag schrittweise gesenkt. Der Betrag wird für die Monate März und April 2022 auf 1.000 Euro pro Arbeitnehmer oder Selbstständigen und für die Monate Mai und Juni 2022 auf 500 Euro festgelegt. Die monatliche Beihilfe in Höhe von 250 Euro pro Arbeitnehmer in Kurzarbeit wird abgeschafft.

Was die Beihilfe für nicht gedeckte Kosten betrifft, so können ab März 2022 nur noch Hotels und Campingplätze diese Beihilfe in Anspruch nehmen. Die Betriebskosten dieser Unternehmen werden bei der Ermittlung der ungedeckten Kosten, die als Grundlage für die Berechnung der monatlichen Beihilfe dienen, zu 75 Prozent berücksichtigt.

