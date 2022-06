„Kunst ist dazu da, gezeigt und angeschaut zu werden“

Der Luxemburger Finanzdienstleister Kneip bleibt auf Expansionskurs. Das Unternehmen will nicht nur die Zahl der Kunden erhöhen, sondern auch sein Dienstleistungsangebot sowie die geografische Präsenz erweitern. Firmengründer Bob Kneip will möglichst noch in diesem Jahr ein Büro in Deutschland und Hongkong eröffnen.