Christie's versteigert zum ersten Mal ein rein digitales Kunstwerk und die Band Kings of Leon bietet ein Album in mehreren „Non-fungible token“ (NFT) Versionen an.

Wirtschaft 6 Min.

Kunst in der Blockchain sorgt für Aufregung

Von Alexandre Kintzinger „Non-fungible token“ oder NFTs sind einzigartige, kryptografische „Markierungen“, welche auf einer Blockchain vorhanden sind und nicht kopiert werden können, das heißt sie existieren in ihrer Form nur einmal. Der jeweilige Besitzer kann sie daher nicht kopieren oder „fälschen“, was die Wahrscheinlichkeit für betrügerische Aktivitäten sehr reduziert. NFTs können verwendet werden, um zum Beispiel reale Gegenstände wie Kunstwerke zu verkörpern oder um personenbezogene Identitätsdaten wie auch Eigentumsrechte zu sichern ...