Künstliche Intelligenz lernen und „entmystifizieren“

Nadia DI PILLO

Autonomes Fahren, smarte Assistenten in der Medizin, vorausschauende Wartung in Fabriken – Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, an der man heutzutage kaum noch vorbeikommt. Sie erleichtert nicht nur unseren Alltag, sondern verhilft Firmen zu unternehmerischem Mehrwert. Um Letzteres geht es auch in den Kursen, die das IT-Beratungsunternehmen Devoteam in Luxemburg anbietet.



„Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, die enormes Potenzial für die luxemburgische Wirtschaft birgt. Wir wollen als IT-Dienstleister unseren Beitrag dazu leisten, dass KI-Lösungen in der Wirtschaft implementiert werden“, sagt Vanessa Mameri, Direktorin des Trainingszentrums von Devoteam in Windhof. „Im vergangenen Jahr konnten wir bereits 80 Teilnehmer aus mittlerem und Topmanagement aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen zum Programmieren im Bereich Künstlicher Intelligenz trainieren.“

Während der Corona-Krise wurden die Kurse auf „virtual classroom“ umgestellt. „Wobei wir verschiedene Kurse bereits vor der Pandemie virtuell abgewickelt haben, denn unser Programm verknüpft Coaching mit Selbstlernen. Natürlich mussten wir im März unsere Räumlichkeiten schließen, aber als Technologieunternehmen hatten wir eine leichte Ausgangsbasis und alle notwendigen Werkzeuge, damit die Umstellung einfach gelingt“, sagt Vanessa Mameri, die sich nun auf die zweite Session freut.

„Wir haben das Feedback der Teilnehmer eingeholt und unser Programm angepasst. Der Kursus ist nunmehr in verschiedenen Modulen aufgeteilt und die Teilnehmer selber können die gewünschten Module je nach Berufserfahrung und vorhandenen Kenntnissen auswählen. Das ist ein deutliches Plus, da wir sehr unterschiedliche Profile haben. Einige Teilnehmer haben überhaupt keine Mathematikkenntnisse, andere keine Programmierkenntnisse. Mit diesen vielfältigen à-la-carte-Menüs können die Teilnehmer nun den für sie passenden Weg finden.“

Neben einem KI-Einführungskursus gehören zu dem Programm Kurse zu Machine- und Deep-Learning-Modellen. Auch ein Einstieg in die Verwendung der Programmiersprache Python für die Arbeit mit großen Datenmengen wird angeboten. Im praktischen Teil müssen KI-Lösungen selbst entwickelt werden. In dem Abschlusskursus, in dem man seine erlernten Fähigkeiten beweisen muss, geht es um die Entwicklung von Lösungen für ein echtes KI-Problem. Wer an den Kursen teilnehmen will, sollte sich mit Mathematik und Statistik auskennen und rudimentäre Python-Kenntnisse haben.

Eine Verpflichtung ist es aber nicht: „Wir hatten im vergangenen Jahr Teilnehmer ohne Programmiererfahrung und technisches Hintergrundwissen. Sie haben es geschafft, nach sechs Monaten, selbstständig komplexe KI-Lösungen zu programmieren“, freut sich Kursusleiter Kevin Gonzalez. „Dabei lernen sie auch die Grenzen und ethischen Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz kennen“, fügt er hinzu.

Mit Angeboten wie diesen KI-Kursen will Devoteam die Kenntnisse in Bereichen verbessern, in denen es an Fachkräften mangelt. Wer einen dieser Kurse mit einem Zertifikat abschließt, könnte im eigenen Unternehmen KI-Lösungen anbieten. „In Luxemburg haben wir einen enormen Bedarf an KI-Experten. Daher ist es uns wichtig, Spezialisten in diesem Bereich auszubilden. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, sich Künstliche Intelligenz zunutze zu machen, anstatt sich davon bedroht zu fühlen“, sagt Wilfrid Lagrange, country manager von Devoteam Luxemburg.

Pilotprojekt ausweiten

Das IT-Beratungsunternehmen bietet seit vergangenem Jahr auch Seminare für Führungskräfte an. Kevin Gonzalez erläutert in diesem Kursus Managern und Unternehmensführern, was KI für ihre Unternehmen bedeuten kann und wie sie damit umgehen sollten. „Praxisbeispiele zeigen dabei, wie vielschichtig Künstliche Intelligenz zu sehen ist und wie Manager KI-Projekte aktiv angehen können, um damit ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen“, sagt er.

Das Pilotprojekt innerhalb der Devoteam-Gruppe soll nun ausgeweitet werden. „Wir sind jetzt dabei, das lokale Fachwissen innerhalb unserer internationalen Gruppe auszubauen und in anderen Filialen der Gruppe einzusetzen“, freut sich Wilfrid Lagrange. Das internationale Unternehmen Devoteam, mit Hauptsitz in Paris, ist derzeit in 18 Ländern präsent. „Dort werden wir bald das luxemburgische Fachwissen mit anderen Kollegen und Kursteilnehmern teilen“.

