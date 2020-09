Künstliche Intelligenz: Eher Herbst als Winter

Beim Thema Künstliche Intelligenz macht sich bei vielen Unternehmen nach dem Hype Ernüchterung breit.

Hörte man den Technologiegurus wie Tesla-Gründer Elon Musk in den vergangenen Jahren zu, konnte man glauben, dass die Menschheit unmittelbar an der Schwelle eines Zeitalters steht, in dem Maschinen uns alle Arbeit abnehmen: Taxis und LKW werden von Computern gesteuert, Algorithmen stellen medizinische Diagnosen besser als jeder Arzt und vernetzte Fertigungsmaschinen entscheiden selbsttätig über die Produktion in einer Fabrik.

Der Grund für diesen Optimismus (oder Pessimismus – je nach Sichtweise) lag in den enormen Fortschritten, den die Künstliche Intelligenz (KI) im letzten Jahrzehnt gemacht hat ...