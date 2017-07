(dpa) - Der angeschlagene Küchenhersteller Alno hat am Mittwoch einen Insolvenzantrag zur Sanierung in Eigenregie gestellt. Dies teilte ein Unternehmenssprecher in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) mit. Das zuständige Amtsgericht in Hechingen war zunächst nicht zu erreichen.



Der Vorstand habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil in Verhandlungen mit potenziellen Investoren und Gläubigern „zuletzt keine Einigung erzielt werden konnte“, hieß es in einer Mitteilung.



Jahr für Jahr Verluste



Großaktionär Tahoe, der erst seit Jahresbeginn das Sagen bei der Alno AG hat, stützt den Kurs und sieht den Sanierungsplan als Chance.



Seit dem Börsengang 1995 hat Alno bis auf wenige Ausnahmen jedes Jahr Verluste gemacht. 28,5 Millionen Euro vor Steuern waren es im ersten Halbjahr 2016. Eine Bilanz für das Gesamtjahr hat das Unternehmen bisher nicht vorgelegt, dreimal wurde der Termin zur Veröffentlichung verschoben. Der Umsatz in den ersten fünf Monaten 2017 fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent.