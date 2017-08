(las) - Der Kryptowährungsanbieter Onecoin ist in Luxemburg kein offiziell anerkannter Finanzdienstleister. Die Finanzaufsicht CSSF warnte am Mittwoch, dass das Unternehmen nicht zu den von ihr überwachten Dienstleistern zähle. Auf Facebook betreibt das Unternehmen unter anderem eine Seite mit dem Namen „Onecoin Luxembourg“. Der Luxemburger Pierre Arens ist seit Mai CEO des Unternehmens.

Inzwischen ist Onecoin Ltd. Gegenstand von Ermittlungen in mehreren Ländern. Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM verhängte am 10. August eine Geldstrafe von 2,5 Millionen Euro gegen zu Onecoin gehörende Firmen. Der Vorwurf: Der Verkauf von Onecoins „Virtual Coin“ und sogenannten Ausbildungspaketen entspreche einem illegalen Schneeballsystem. Die Rekrutierung weiterer Kunden sei der einzige Zweck des Vertriebs.

Kunden seien fälschlicherweise hohe Gewinne vorgegaukelt worden, so die italienische Behörde: Der Erwerb eines Ausbildungspakets zum Preis von 27 530 Euro werde innerhalb von zwei Jahren zu einem Gewinn von über drei Millionen Euro führen, lautete das falsche Versprechen. Das Unternehmen stritt die Vorwürfe in einer Pressemitteilung ab. Onecoin beschäftigte sich lediglich mit technischen Aspekten der Kryptowährung Onecoin und sei nicht in Schneeballsysteme involviert.

Bereits im April verbot die deutsche Finanzaufsicht, Onecoin in Deutschland aktiv zu sein. In Österreich läuft ein Verfahren wegen Verdacht auf Betrug.