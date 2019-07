Viele Reisende verlassen sich auf ihre Zahlungskarte, die in den meisten Fällen eine Reiseversicherung beinhaltet. Doch ob ein Urlauber damit tatsächlich gut geschützt ist, kann nur ein Blick in das Kleingedruckte zeigen.

Wirtschaft 3 Min.

Kreditkarte mit Versicherung: Inwiefern Reisende abgesichert sind

Mara BILO Wer viel reist, wird diese Situation kennen: Der Flug ist verspätet, die Verbindung fällt aus, das Gepäck geht verloren. Die Frage ist dann: Inwiefern ist der Reisende vor solchen Vorfällen geschützt? Viele verlassen sich auf ihre Zahlungskarte, die in den meisten Fällen eine Reiseversicherung beinhaltet. Doch ob ein Urlauber damit tatsächlich gut geschützt ist, kann nur ein Blick in das Kleingedruckte zeigen.

Rücktrittsversicherung, Stornoversicherung, Krankenversicherung – Kreditkartenanbieter werben oft mit attraktiven Vorteilen. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn es in den Urlaub geht: Viele Kreditkarten beinhalten solche Reiseversicherungen. Reisende verlassen sich dann auf ihre Zahlungskarte, um im Ausland abgesichert zu sein. Doch inwiefern Urlauber dadurch gut geschützt sind, kann nur ein Blick in das Kleingedruckte zeigen – darauf weisen die Verbraucherschutzorganisationen „Union luxembourgeoise des consommateurs“ (ULC) und „Centre Européen des Consommateurs“ (CEC) hin.

Die Luxemburger reisen am meisten mit dem Auto Ein europaweiter Vergleich zeigt: Bevorzugtes Verkehrsmittel bleibt in Luxemburg wie auch in der gesamten Europäischen Union das Auto – besonders bei Reisen, die in andere europäische Länder führen.

Angaben der Luxemburger Zentralbank zufolge sind in Luxemburg insgesamt 2,95 Millionen Zahlungskarten herausgegeben (Stand: 2018). Davon sind 2,15 Millionen Kreditkarten (+19 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017) und knapp 800 000 Debitkarten (+3,9 Prozent). Dabei gilt allerdings zu beachten: Ein Teil dieser Zahlungskarten wird nicht in Luxemburg, sondern im Ausland benutzt. Beim Zahlungsdienstleister SIX Payment Services, der Kartenzahlungen abwickelt und im Großherzogtum Marktführer ist, ist die Rede von 1,2 Millionen Zahlungskarten – die Hälfte davon sind Kreditkarten. Die in Luxemburg herausgegebenen Kreditkarten sind hauptsächlich von Visa oder Mastercard.

Unterschiedlicher Versicherungsumfang

„Reiseversicherungen sind in der Regel mit Kreditkarten – und nicht mit Debitkarten – verbunden“, erklärt Monia Giampaolo, Juristin bei der ULC. „Und welche Versicherungen mit einer Kreditkarte kommen, hängt ganz von der Bank und den jeweiligen Geschäftsbedingungen ab.“

Die mit Zahlungskarten verbundenen Dienstleistungen reichen von Reiseunfallversicherungen, Reiserücktritt- oder Reiseabbruchversicherungen, Gepäckversicherungen bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung, Versicherungen bei Flugverspätungen bis hin zur gezwungenen Verlängerung des Aufenthalts oder zur verpassten Abreise. „Jede Bank entscheidet selbst, welche Dienstleistungen mit ihrer Kreditkarte kommen“, so Giampaolo.



Oft sind Reiseversicherungen auch nur dann gültig, wenn ein Großteil der Reise mit der Kreditkarte bezahlt worden ist.

Beispiel Mastercard: Bei der Spuerkeess ist die „Mastercard Blue“ mit einer Reiseunfallversicherung verbunden, bei der „Mastercard Blue Miles & More Luxair“ kommt eine Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung dazu. Der Inhaber einer „Mastercard Gold Miles & More Luxair“ ist am meisten geschützt: Er verfügt über eine Reiseunfallversicherung, eine Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung, eine Gepäckversicherung bei Verspätung, Diebstahl oder Verlust, eine Versicherung, wenn das Flugzeug verspätet ist und eine Versicherung im Falle einer erzwungenen Verlängerung des Aufenthalts.

Pauschalreisen im Umbruch Bei Millennials haben Pauschalreisen nicht den besten Ruf. Doch auch sie zählen laut aktueller Zahlen zu denen, die diese Form des Verreisens wegen ihrer Vorteile schätzen.

Und der Versicherungsumfang ist bei jeder Kreditkarte unterschiedlich, wie Monia Giampaolo erklärt. „Reisende sollten auf die Obergrenze der Versicherungen achten.“ Klar ist: Wer einen höheren Versicherungsumfang will, zahlt drauf. Hinzu kommt, dass Versicherungen oft mit einer Selbstbeteiligung verbunden sind – bei teuren Reisen können schnell hohe Kosten anfallen. „Oft sind Reiseversicherungen auch nur dann gültig, wenn ein Großteil der Reise mit der Kreditkarte bezahlt worden ist“, sagt Christoph Neisius, Jurist bei dem CEC. Darüber hinaus ist das Inkrafttreten einer Reiseversicherung an bestimmte Bedingungen gekoppelt. „Es ist oft nur möglich, eine Reise abzubrechen oder zu stornieren, im Todesfall eines Verwandten oder ähnliches. Grundsätzlich lohnt es sich, sich rechtzeitig über die passende Reiseversicherung kundig zu machen.“

Im Falle einer Notbehandlung

Über die Reiseunfallversicherungen, Reiserücktritt- oder Reiseabbruchversicherungen, Gepäckversicherungen bei Diebstahl und Co. beinhalten viele Kreditkarten auch oft eine medizinische Versicherung, die die Kosten im Falle einer Notbehandlung übernimmt. Doch: Die europäische Krankenversicherungskarte, auf die sich viele Reisende im Urlaub im Falle einer Notbehandlung verlassen, ist kein Ersatz für eine Reiseversicherung, darauf weist die Europäische Kommission hin. „Inbegriffen sind weder Leistungen der privaten Gesundheitsversorgung noch andere Kosten, die entstehen könnten“ – wie beispielsweise der Rückflug nach Luxemburg.

So reicht die europäische Krankenversicherungskarte in vielen Fällen nicht. Die kostenlose Karte, mit der der Versicherte während eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland Anspruch auf medizinisch notwendige Leistungen des öffentlichen Gesundheitswesens hat – und zwar „zu denselben Bedingungen und Kosten wie die Versicherten des jeweiligen Landes“, wie die Brüsseler Behörde auf ihrer Informationsseite erklärt – gilt in den 28 EU-Ländern und Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.

Das heißt: Wenn die Reise ins fernere Ausland geht, dann gelten entweder bilaterale Konventionen, die Luxemburg mit den jeweiligen Ländern abgeschlossen hat, oder der Versicherte muss die Kosten für die im Notfall erhaltenen Leistungen vorstrecken, wie die CNS auf ihrer Informationsseite erklärt.

Die europäische Krankenversicherungskarte garantiert keine kostenlose Behandlung: „Die Kosten der medizinischen Versorgung und der Versorgung im Krankenhaus können von einem Land zum anderen stark voneinander abweichen und sogar höher sein als in Luxemburg. Daraus kann sich ein erheblicher Unterschied zwischen den angefallenen Kosten und der Höhe der Kostenerstattung durch die CNS/zuständige Krankenkasse ergeben, und das zum Nachteil des Versicherten.“