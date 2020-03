Die luxemburgischen Banken sehen sich gut gerüstet für die Corona-Krise.

Kredite: Zinszahlungen aussetzen in Corona-Zeiten

Nadia DI PILLO Die luxemburgischen Banken sehen sich gut gerüstet für die Corona-Krise.

Durch die drohende Rezession in der Wirtschaft rücken die Banken auch in diesem Krisenfall in den Blickpunkt. Immer mehr Stimmen aus der europäischen Politik und den Notenbanken warnen vor einer Verschärfung der Krise, sollten mögliche Kreditausfälle von Unternehmen die Banken überfordern.

Die Luxemburger Bankenvereinigung „Association des banques et banquiers, Luxembourg“ (ABBL) ist zwar der Ansicht, dass „das Bankensystem viel robuster da steht als während der Finanzkrise von 2008“. „Alle Maßnahmen zur Stärkung der Liquidität und der Kapitalquoten, die in der Zwischenzeit ergriffen wurden, haben zu einem starken Bankensystem geführt, sodass die Banken in der Lage sind, die neuen Herausforderungen zu meistern“, heißt es bei der ABBL.

CSSF: "Risiken sind überschaubar" Wie die luxemburgische Finanzaufsicht auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie reagiert.

Die Vereinigung weist darauf hin, dass die Banken in engem Kontakt mit ihren Kunden stehen, „um die bestmöglichen Lösungen im Falle von finanziellen Schwierigkeiten zu finden“.

Was eventuelle Aussetzungen von Zins- oder Kreditrückzahlungen angeht, verfolge jede Bank „ihre eigene Politik, achte auf die Finanzierungsbedürfnisse ihrer Kunden und beurteile die Bedürfnisse von Fall zu Fall.“

Zudem sind derzeit keine großen Bargeldabhebungen festzustellen. Die Gesundheitsvorschriften ermutigen die Kunden dazu, online oder mit Kreditkarten zu bezahlen. Sollte es trotzdem zu übermäßigen Bargeldabhebungen hierzulande kommen, „haben die Banken die nötigen Mittel, um ihren Verpflichtungen nachzukommen“.