Kreativität ist Trumpf: Wie Blumenläden der Corona-Krise trotzen

Online-Handel, Fachkräftemangel und Konkurrenz aus den Supermärkten: Floristen stehen vor zahlreichen Herausforderungen.

Viele Unternehmen kämpfen in der Corona-Krise um ihre Existenz, Weihnachtsmärkte und Feiern fallen dieses Jahr aus. Die Stimmung ist bei vielen Händlern am Boden. Anders sieht es bei Fleurs Iris in Luxemburg-Stadt aus: Schon seit Wochen ist das Team rund um Christophe und Stéphanie Daco im Dauerstress, um sich auf das Advents- und Weihnachtsgeschäft vorzubereiten.

„Wir haben angefangen, richtig viel zu verkaufen, so als ob Weihnachten schon in zwei Wochen wäre – unglaublich! Wir haben mit der Fertigung von Kränzen angefangen, obwohl es noch früh ist, denn am 15 ...