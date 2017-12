(M.G.) - „Wenn wir über Wachstum sprechen, geht es nicht nur um Zahlen – wichtig ist auch die Wirkung, die wir in der Öffentlichkeit und in den Branchen haben, in denen wir tätig sind“, erklärt der Managing Partner von KPMG Philippe Meyer am Mittwoch gegenüber der Presse. Mit gesunden sechs Prozent Wachstum und ganzen 199 Millionen Euro an Nettoeinnahmen im vergangenen Geschäftsjahr, kann es sich die Beratungsgesellschaft auch leisten, über die Zahlen hinaus zu blicken.

Für die Zukunft setzt KPMG in allen Unternehmensbereichen auf das Potenzial der Digitalisierung. Denn: Unternehmen, die mit der Zeit gehen wollen, müssen sich vermehrt mit neuen Technologien in fast allen Tätigkeitsbereichen auseinandersetzen. So auch in Sachen Steuern, wie der Leiter der Steuerabteilung Georges Bock erklärte.



Managing Partner von KPMG, Philippe Meyer

Foto: Gerry Huberty

Unternehmen müssen sich zukünftig auf jene neuen Technologien sowie die vermehrte Nutzung von Daten und Analysen im Steuerwesen einstellen, so der Experte. In ihrer Arbeit legen die Berater von KPMG außerdem verstärkt Wert darauf, wie ihre Kunden die Interaktion mit dem Unternehmen wahrnehmen. „Das Kundenerlebnis ist die Währung der heutigen Wirtschaft“, erklärt Georges Bock. Daraus ergab sich das Projekt des neuen „KPMG Tax Calculator“. Der online frei verfügbare Rechner ermöglicht es Privatpersonen in wenigen und übersichtlich gestalteten Schritten ihre Steuerschuld zu berechnen. „Gleichzeitig erfahren Kunden, welche Anreize der Staat für langfristiges Sparen bietet“, erklärte Georges Bock. Bei der Entwicklung des Rechners habe man großen Wert auf eine einfache und benutzerfreundliche Anwendung gelegt.



Regulierung als Herausforderung

Auch mit ihrem Projekt FundsDLT hat KPMG im vergangenen Jahr erste Erfolge feiern können. Dabei handelt es sich um eine Fondsvertriebsplattform, die auf Basis der Blockchain-Technologie funktioniert. „Die Reaktionen waren überwältigend“, freute sich der Head of Advisory, Pascal Denis. Auf dieses Projekt hin haben sich viele Interessierte an KPMG gewand, um zu sehen, wie das Konzept der Blockchain auch in anderen Bereichen umgesetzt werden könne, erklärte Pascal Denis.



Head of Advisory, Pascal Denis

Foto: Gerry Huberty

Doch nicht nur die Digitalisierung verändert das Umfeld, in dem KPMG und seine Kunden arbeiten. Im Bereich der Finanzdienstleistungen gibt es weiterhin große regulatorische Herausforderungen. Zukünftig sollen beispielsweise nicht nur große Banken, sondern auch kleinere Finanzinstitute unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank fallen.

Unter all diesen neuen Regulierungen, an die sich die Unternehmen anpassen müssen, sticht, laut Pascal Denis, eine besonders hervor. Es handelt sich um neue Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die EU-weit vereinheitlicht werden sollen. Ungewöhnlich daran sei vor allem, dass sie alle Wirtschaftszweige betreffe.



Head of Tax, Georges Bock

Foto: Gerry Huberty

Veränderungen am Finanzplatz bringt auch der bevorstehende Ausstieg Großbritanniens aus der EU mit sich. Der tatsächliche Umzug vieler Firmen stehe allerdings erst noch bevor; im kommenden Jahr werde man dann vermehrt Kunden helfen in Luxemburg Fuß zu fassen, so Georges Bock.

Den „KPMG Tax Calculator“ finden Sie auf www.kpmgtaxcalculator.lu.