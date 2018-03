Dicke Luft in den Städten: In ganz Europa wird versucht, den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten und den Individualverkehr auszubremsen – allerdings mit unterschiedlicher Bilanz. Die Frage stellt sich auch für Luxemburg.

Kostenloser Nahverkehr: Qualität geht vor

Mara Bilo Dicke Luft in den Städten: In ganz Europa wird versucht, den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten und den Individualverkehr auszubremsen – allerdings mit unterschiedlicher Bilanz. Die Frage stellt sich auch für Luxemburg.

Laut Angaben der EU-Behörden gehört Luxemburg zu den europäischen Städten, in denen die Luftqualität am schlechtesten ist. Somit könnte der kostenlose Nahverkehr den öffentlichen Personenverkehr interessanter machen und eine Lösung für die zunehmende Mobilitätsprobleme in Luxemburg sein.

Im Großherzogtum gibt es allerdings derzeit keine Überlegungen, die in die Richtung eines kostenlosen Nahverkehrs gehen. Die Pressesprecherin des Transportministeriums Danielle Frank erklärt, dass „die Tarifstruktur des öffentlichen Transports in Luxemburg zu den preiswertesten Europas gehört. Das heißt, dass wir uns nicht auf die Frage konzentrieren, ob Gratistransport oder nicht, sondern nur darauf, wie wir das Angebot und die Kapazitäten verbessern können, damit die Qualität stimmt und dadurch die Menschen animiert werden, auf den öffentlichen Transport umzusteigen.“

Schlechte Ideen aus dem Ausland sollten nicht übernommen werden.

Auch Claude Turmes, Mitglied im Europaparlament für die grüne Partei Déi Gréng, erklärt, dass „die Frage der Tarife im öffentlichen Nahverkehr nur eine sekundäre Rolle spielt. An vorderster Stelle muss die Qualität des öffentlichen Transports verbessert werden, dafür muss massiv in die Infrastrukturen investiert werden.“

Bei der Universität Luxemburg bestätigt auch Markus Hesse, Professor für Raumplanung, dass „der Preis kein Argument in Luxemburg ist. Das öffentliche Transportsystem ist nicht teuer im Verhältnis zu den Gehältern, die hierzulande üblich sind. Vielmehr stellt sich die Qualität der Infrastrukturen als problematisch. Hier besteht ein großer Nachholbedarf. Die Infrastrukturen werden kontinuierlich ausgebaut, sodass eine wachsende Anzahl von Passagieren nur das System auslasten würde. Schlechte Ideen aus dem Ausland sollten nicht übernommen werden.“

Zahlen und Fakten Im Großherzogtum verantwortet das RGTR, der AVL und der TICE den städtischen und regionalen Busverkehr. Mehr als 47 Millionen Passagiere (für den AVL und dem TICE allein) fahren über die insgesamt 362 Buslinien (Stand: 2015). Die staatliche Eisenbahngesellschaft CFL verantwortet ihrerseits den nationalen Bahnverkehr. Knapp 23 Millionen Passagiere sind auf dem Schienennetz von 275 Kilometern jährlich unterwegs (Stand: 2017). Die Einnahmen des Passagierverkehrs machen 24,9 Prozent des Umsatzes der CFL-Gruppe aus (Stand: 2016); im Wesentlichen gefördert durch staatliche Beiträge zur Finanzierung des öffentlichen Dienstes auf der Schiene.

Auch in Deutschland steht der kostenlose Nahverkehr nicht zur Diskussion



In Deutschland haben drei Bundesminister unmittelbar vor dem Diesel-Urteil EU-Kommissar Karmenu Vella einen Brief geschrieben, in dem sie erklärten, die Bundesregierung wolle den kostenlosen Nahverkehr in fünf Städten testen. Hintergrund dafür ist, dass Deutschland eine Klage von der EU-Kommission erwartet. Denn: In vielen deutschen Städten sind die Luft-Grenzwerte zu hoch; Brüssel droht deshalb mit einer millionenschweren Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.

Kostenloser Nahverkehr - ein weltweiter Vergleich

Einen kostenlosen Nahverkehr einzuführen sollte die Bürger also dazu bringen, öfters auf öffentliche Transportmittel zurückzugreifen und die Anzahl von Privatfahrzeugen zu verringern. Nun hat sich herausgestellt, dass die ausgesuchten Städte das gar nicht wollen. Laut Angaben der Tageszeitung „Frankfurter Allgemeine“ ist ein solcher Versuch zur Luftreinigung in keiner der fünf Städten geplant.