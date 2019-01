Korruption: Luxemburg unter zehn saubersten Ländern

Das Großherzogtum belegt im neuen Korruptionsranking von Transparency International den neunten Platz. Die USA sind deutlich abgerutscht.

(dpa, jt) - Korruption und Bestechung nehmen einer Umfrage zufolge in vielen Ländern deutlich zu. „Weltweit ist die Situation düster“, teilte Transparency International bei der Vorstellung des neuen Korruptionswahrnehmungsindexes (CPI) am Dienstag in Berlin mit.



Demnach erreichen mehr als zwei Drittel aller untersuchten Länder weniger als 50 von 100 möglichen Punkten ...