(aa) - Wie bereits in der Vorwoche angekündigt wurde am Donnerstag auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt eine gemeinsame Kooperationserklärung Deutschlands, Luxemburgs und Frankreichs unterzeichnet, um ein Testfeld für Konnektivität und automatisiertes Fahren in der Großregion zu schaffen.

Die luxemburgische Regierung wurde durch Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsminister François Bausch sowie durch Wirtschaftsminister Etienne Schneider vertreten ...