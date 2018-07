Kontaktpflege im Tigerstaat

Die ganze Welt schaut auf China. Das viel kleinere, aber um so dynamischere Südkorea ist weit weniger bekannt. Bis Dienstag besucht nun Premier Xavier Bettel den ehrgeizigen Tigerstaat.

Wenn ein ausländischer Besucher nach Südkorea kommt, und es regnet, sagen die Koreaner, der Regen bringe Glück. Premier Xavier Bettel hat demnach sehr viel Glück, als sein Flieger am Sonntag am Flughafen Incheon, etwa 60 Kilometer von der Hauptstaft Seoul, landet. Es regnet nämlich Bindfäden, was aber in der Monsunzeit im Sommer fast täglich passiert.

Zum Auftakt seines dreitägigen Arbeitsbesuchs gedenkt der Regierungschef am Nationalfriedhof den hunderttausenden Gefallenen, um danach an der Kriegsgedenkstätte von Korea einen Kranz vor der Inschrift mit den Namen der beiden Luxemburger Freiwilligen niederzulegen, die in diesem Konflikt ihr Leben ließen ...