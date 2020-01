Der luxemburgische Konsumentenschutz ULC kritisiert in einem Kommuniqué, dass in Luxemburg nicht nur Bank- und Postfilialen zusperren, sondern auch immer mehr Bargeldautomaten.

Konsumentenschutz ULC vermisst Geldautomaten

Der luxemburgische Konsumentenschutz ULC kritisiert in einem Kommuniqué, dass in Luxemburg nicht nur Bank- und Postfilialen zusperren, sondern auch immer mehr Bargeldautomaten.

Der luxemburgische Konsumentenschutz ULC kritisiert in einem Kommuniqué, dass in Luxemburg nicht nur Bank- und Postfilialen zusperren, sondern auch immer mehr Bargeldautomaten. Da die Bargeldabhebung am Schalter ebenfalls nicht mehr uneingeschränkt möglich sei, müssten Bankkunden längere Wege in Kauf nehmen, um sich Bargeld auszahlen zu lassen.

Der UCL weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass im Februar eine weitere Postfiliale in Remich geschlossen werde. Dadurch verfüge die Post landesweit nur noch 15 Niederlassungen. Die Konsumentenschützer fordern, "dass in jeder Ortschaft, wo bisher Bank- und Postfilialen abgebaut wurden, weiterhin Bargeldautomaten einzurichten sind".

Laut Luxemburger Zentralbank gab es letztes Jahr 594 Geldautomaten im Land, das sind statistisch gesehen 5,8 pro Gemeinde. 2018 waren es zwei mehr, 2017 wurden 578 Geräte gezählt. Besonders viele Möglichkeiten zum Geldabheben gibt es wenig überraschend in der Hauptstadt. Aber auch in kleineren Städten wie Remich oder Ettelbrück stehen laut dem "Mastercard ATM Locator" sieben beziehungsweise zehn Geldautomaten.