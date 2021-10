Am Dienstag hatte Post-Finance höhere Gebühren für Transaktionen am Schalter verkündet. Das stößt bei der ULC auf wenig Verständnis.

"Privatkunden werden bestraft"

Konsumentenschutz kritisiert neues Gebührenmodell der Post

Die Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) übt Kritik an der neuen Gebührenstruktur von Post Finance, die am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden war. Insbesondere die Bevorzugung von Online-Transaktionen gegenüber Schaltergeschäften stört die Konsumentenschützer, weil das vor allem ältere Kunden treffe.

Nach dem neuen Tarifsystem der Post sind Online-Überweisungen kostenfrei, Überweisungen in Papierform oder am Schalter sollen künftig für Privatkunden jeweils drei Euro kosten. Bisher wurden Gebühren zwischen 70 Cent und 1,50 Euro fällig.

„Viele ältere Kunden sind nach wie vor auf die Hilfe von Schalterbeamten angewiesen, da sie nicht in der Lage sind, das Online-Instrumentarium zu bedienen“, schreibt die ULC in einer Pressemitteilung am Mittwoch. „Daher fordert die ULC Post-Finance auf, Kunden, die auf die Hilfe der Schalterbeamten angewiesen sind, entgegenzukommen und die diesbezüglichen Bankgeschäfte entweder gratis anzubieten oder die Gebühren wenigstens zu senken.“

Daneben kritisiert die ULC die Einführung von Negativzinsen ab dem nächsten Jahr. „Auch wenn diese Negativzinsen erst ab einem bestimmten Betrag zum Tragen kommen, werden eine nicht unerhebliche Zahl von Privatkunden, ohne irgendeine Gegenleistung zu erhalten, bestraft. Nicht nur, dass das angesparte Kapital durch die Negativzinsen abnimmt, sondern zusätzlich auch durch die Inflation, also eine Enteignung in Folge der durch die EZB praktizierten Geld- und Zinspolitik.“

Daher fordern die Konsumentenschützer die Regierung auf, in dieser Hinsicht gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen und die Privatkunden von den Negativzinsen auf den Ersparnissen zu befreien.



